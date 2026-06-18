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Dieta cu varză murată face furori în administrația Trump. Cum au slăbit Vance şi Kennedy

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Un nou regim alimentar câştigă tot mai mulţi adepţi în rândul oficialilor de rang înalt de la Casa Albă, iar elementul central îl reprezintă porţiile generoase de varză murată.

Roberert F. Kennedy Jr și JD Vance/FOTO:X
Roberert F. Kennedy Jr și JD Vance/FOTO:X

Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, şi vicepreşedintele JD Vance au adoptat toţi acest regim, atraşi de promisiunea unei siluete mai suple şi a unui ten strălucitor.

Toţi par să fi decis că beneficiile pentru sănătate depăşesc mirosul uşor sulfuros, care a generat unele tensiuni în familie, scrie The Wall Street Journal.

„În 30 de zile am slăbit 20 de kilograme”, a declarat Kennedy în această săptămână, la un eveniment desfăşurat în Michigan. „Şi JD Vance ţine acest regim, iar schimbarea este vizibilă.

Regimul este creaţia doctorului Sean O’Mara, care le recomandă pacienţilor săi de mare profil să consume alimente fermentate, precum varza murată şi kimchi, alături de friptură de vită de la animale crescute natural, şi să renunţe complet la alcool şi la zahăr.

Potrivit doctorului O’Mara, acest regim duce la reducerea grăsimii viscerale, care înveleşte organele interne, dar şi la întărirea microbiomului, ceea ce favorizează digestia.

Kennedy, în vârstă de 72 de ani, a fost primul care a aderat la această dietă. Lutnick, 64 de ani, şi Duffy, 54 de ani, i-au urmat exemplul. Vance, în vârstă de 41 de ani, s-a angajat să ţină regimul de Postul Paştelui şi a rămas fidel acestuia.

„Tind să lucrez mai ales cu persoane în vârstă, pentru că rentabilitatea investiţiei este cu mult mai mare… este ca şi cum ai prelua un vas care se scufundă, o companie care merge spre faliment”, a spus O’Mara. Medicul a refuzat să discute despre pacienţii săi, invocând confidenţialitatea, însă surse apropiate au declarat că atât Kennedy, cât şi Lutnick şi Duffy s-au consultat cu acesta.

Kennedy a început regimul în urmă cu aproximativ un an, după o întâlnire cu O’Mara. Deşi gustul acrişor şi înţepător al verzei murate nu este întotdeauna pe placul său, el a constatat că dieta l-a ajutat să elimine grăsimea şi i-a redus durerile. De asemenea, îi atribuie dispariţia fibrilaţiilor atriale de care suferise.

Oficialii din administraţia Trump care ţin acest regim îşi împărtăşesc sfaturi atunci când se întâlnesc la Casa Albă.

Trump nu a adoptat această dietă

Preşedintele Trump a ezitat să renunţe la alimentele nesănătoase. La finala NBA, la începutul acestei luni, a mâncat pizza şi cartofi prăjiţi şi a băut Diet Coke. El preferă friptura bine făcută, cu ketchup. Avionul său de campanie era adesea aprovizionat cu cheeseburgeri de la McDonald’s şi sandvişuri de la Chick-fil-A.

O’Mara a început să consilieze politicieni şi membri ai administrației în timpul celei de-a doua administraţii Bush, ca unul dintre medicii desemnaţi să asiste Casa Albă. În prezent, în cabinetul său privat, este specializat în imagistica prin rezonanţă magnetică a întregului corp, care detectează grăsimea – un factor de risc pentru diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare şi sindromul metabolic.

Donald Trump i-ar fi lăsat instrucțiuni lui JD Vance în cazul în care ar fi asasinat

Pentru gustări, O’Mara recomandă „brânză de tip vechi european” – inclusiv brânză albastră, gorgonzola sau parmezan din roată, pe care Lutnick o consumă simplă.

Lutnick a discutat prima dată despre acest regim cu Kennedy în timpul unei călătorii în Colorado. El evitase carnea roşie ani de zile, temându-se de riscul de cancer. De asemenea, a renunţat la Diet Coke şi s-a orientat către cafea neagră cu gheaţă.

Vance rămâne fidel regimului

Vance rămâne fidel regimului. La prânz consumă adesea ouă, varză murată, castraveţi muraţi, mure şi zmeură, iar la cină – carne de vită sau miel, alături de varză murată. La bordul Air Force Two, gustă carne de vită uscată de la animale crescute natural, sau un hamburger cu brânză, fără chiflă, însoţit de legume fermentate.

Oficialii care respectă acest regim au metode diferite de a-şi asigura aportul necesar de alimente fermentate. Kennedy călătoreşte adesea cu provizia proprie de varză murată. Lutnick a început să prepare acasă legume fermentate, în loc să cumpere varză murată din magazine.

Fostul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, republicanul Kevin McCarthy, şi-a amintit că l-a întâlnit anul trecut pe Duffy şi i-a remarcat tenul strălucitor. Duffy i-a recomandat să îl consulte pe O’Mara – iar acum McCarthy este, la rândul său, un adept al dietei.

„Mi-a spus că sunt cel mai grav caz pe care l-a văzut vreodată, dar este atât de optimist încât a adăugat: «Aveţi un potenţial extraordinar»”, a povestit McCarthy despre prima sa întâlnire cu O’Mara. Acesta a declarat că i s-a micşorat talia cu aproximativ zece centimetri şi a promovat dieta în rândul congresmenilor.

Potrivit site-ului său, „planurile de optimizare” în cadrul cabinetului O’Mara pornesc de la 8.000 de dolari. O consultaţie directă costă 18.000 de dolari.

Printre serviciile oferite se numără inclusiv sesiuni de cumpărături în supermarket, în cadrul cărora clienții sunt învățați să identifice produsele fermentate autentice și să evite variantele procesate industrial, scrie WSJ.

Emoţionat în cadrul unui interviu, O’Mara a declarat că aceasta este menirea sa în viaţă, subliniind că oamenii spun că o stare de sănătate bună îi ajută să comunice mai bine şi să aibă mai multă energie pentru o slujbă stresantă. „Nimic nu îmbunătăţeşte mai mult aspectul cuiva şi performanţa”, a spus el.

Noile ghiduri alimentare, lansate anul trecut de Kennedy şi de secretara pentru Agricultură, Brooke Rollins, recomandă pentru prima dată consumul de alimente fermentate, cum ar fi varza murată.

Cheryl Hines, soția lui Robert F. Kennedy Jr., a povestit într-un podcast că soțul său își începe fiecare dimineață la ora 6:30 cu friptură și varză murată.

Mai mult, acesta încearcă adesea să transporte porții de varză murată în timpul deplasărilor.

Eram îmbrăcată elegant, pregătită să plecăm la un eveniment, cu una dintre gențile mele preferate. Iar el mi-a întins o pungă cu varză murată și m-a întrebat dacă o pot pune în geantă. I-am răspuns că, de data aceasta, chiar nu pot”, a povestit ea amuzată.

În ciuda mirosului puternic și a reacțiilor stârnite, dieta bazată pe alimente fermentate câștigă tot mai mulți adepți în cercurile politice de la Washington, transformând un preparat tradițional precum varza murată într-un simbol neașteptat al noii obsesii pentru sănătate din administrația Trump.

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