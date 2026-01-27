search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Tom Homan, „țarul” frontierelor de la Casa Albe, trimis la Minneapolis după uciderea asistentului Alex Pretti

Publicat:

Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru politica de frontieră și imigrație, a fost trimis de președintele Donald Trump la Minneapolis, în urmauciderii asistentului medical Alex Pretti de către agenți federali, un incident care a provocat reacții dure și critici bipartizane, relatează CNN.

Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru politica de frontieră și imigrație. FOTO: Arhivă
Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru politica de frontieră și imigrație. FOTO: Arhivă

Anunțul a fost făcut luni de Donald Trump, la două zile după incidentul în care Pretti, asistent  la secția de terapie intensivă din Minneapolis, a fost ucis în timpul unei intervenții a agenților federali. Administrația Trump a susținut, fără a prezenta dovezi publice, că victima ar fi încercat să comită un act de „terorism intern” și că agenții au acționat în legitimă apărare.

Până în prezent, autoritățile federale au refuzat să ofere detalii esențiale care să susțină această versiune, alimentând tensiunile și nemulțumirile publice.

Trimiterea lui Tom Homan în Minnesota a fost primită cu o anumită ușurare de unii legislatori republicani și oficiali din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă, având în vedere experiența sa îndelungată în aplicarea legii. În vârstă de 64 de ani, Homan și-a început cariera ca ofițer de poliție în New York, iar din 1984 a activat ca agent al Patrulei de Frontieră în California.

De-a lungul carierei, Homan a condus operațiuni de deportare în timpul administrației Obama și a fost director interimar al Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) în primul mandat al lui Donald Trump. El a devenit cunoscut ca un susținător vocal al unor politici controversate, inclusiv separarea familiilor de migranți și arestarea persoanelor fără documente chiar și în contexte sensibile, precum prezentarea la servicii sociale.

CNN notează că decizia de a-l trimite pe Homan la Minneapolis ar putea indica și o schimbare de strategie față de abordarea dură adoptată anterior de Gregory Bovino, un oficial de rang înalt al Patrulei de Frontieră. Potrivit mai multor surse, Bovino și o parte dintre agenții săi urmează să părăsească orașul, iar Casa Albă a confirmat că Homan va coordona operațiunile ICE în zonă.

În timp ce stilul lui Bovino a fost susținut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, Homan este perceput ca având o abordare axată pe siguranța publică și amenințările la adresa securității naționale, diferită de raidurile de amploare desfășurate în alte orașe în cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump

SUA

