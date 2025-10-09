search
Joi, 9 Octombrie 2025
Un telescop NASA de jumătate de tonă a aterizat pe un câmp din Texas. „Istoria a căzut, la propriu, din cer”

Un telescop NASA a aterizat pe un teren agricol din comitatul Hale, în apropiere de Edmonton, Texas, spre surprinderea locuitorilor din zonă.

Telescopul căzut/FOTO: Facebook Ann Walter
Telescopul căzut/FOTO: Facebook Ann Walter

Dimineața următoare, agenți federali s-au deplasat de urgență, la o fermă din vestul statului Texas, după ce un balon masiv provenit din spațiu s-a prăbușit pe un câmp cultivat, scrie Daily Mail.

Rezidenții Hayden și Ann Walter s-au numărat printre primii care au observat obiectul, descriindu-l drept un balon uriaș, asemănător cu o parașută, care plutea în liniște deasupra proprietății lor.

Ann Walter a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Hale, care a confirmat că obiectul făcea parte dintr-un experiment NASA fără echipaj, desfășurat la mare altitudine.

Mi-au mulțumit că i-am informat, pentru că o echipă NASA încerca deja să localizeze și să recupereze echipamentul”, a scris ea pe Facebook.

„Am fost uimită de răspunsul lor.”

O echipă de la Columbia Scientific Balloon Facility (CSBF) a NASA, condusă de un bărbat identificat doar ca Garrison, a sosit rapid la fermă pentru a securiza balonul.

Walter a povestit că Garrison i-a explicat scopul echipamentului de înaltă tehnologie: acesta urcă până la marginea atmosferei, permițând telescoapelor să capteze imagini mai clare ale stelelor, galaxiilor și găurilor negre.

Balonul transportase încărcătura sa până la aproximativ 36.500 de metri altitudine, plutind până miercuri noaptea târziu, în timp ce colecta date științifice esențiale pentru cercetătorii din Lowell, New Mexico.

Aterizarea neașteptată a transformat o misiune de cercetare de rutină într-un eveniment spectaculos pentru comunitatea locală, care a privit cum „istoria a căzut, la propriu, din cer”.

Telescopul, cunoscut sub numele de PICTURE-D, cântărește aproximativ 680 de kilograme și măsoară 4,2 metri lungime și 1,2 metri lățime.

Proiectul este finanțat printr-un grant NASA în valoare de 7 milioane de dolari, pe o perioadă de cinci ani, acordat Universității Massachusetts Lowell.

SUA

historia.ro
