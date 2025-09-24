Cine sunt astronauții care vor să scrie istorie după o nouă misiune NASA pe Lună

Comandantul următoarei misiuni NASA pe Lună a declarat că el și echipajul său vor „vedea lucruri pe care niciun om nu le-a văzut vreodată”.

Reid Wiseman a declarat într-o conferință de presă că este probabil ca nava sa spațială să survoleze zone întinse ale Lunii care nu au fost cartografiate niciodată de misiunile Apollo anterioare.

Marți, NASA a anunțat că speră să poată lansa prima misiune cu echipaj uman pe Lună din ultimii 50 de ani încă din februarie 2026, potrivit BBC.

Specialista misiunii Christina Koch a explicat că astronauții vor putea studia suprafața lunară în detaliu timp de trei ore.

„Credeți sau nu, ochii umani sunt unul dintre cele mai bune instrumente științifice pe care le avem”, a spus ea.

„Geologii noștri sunt extrem de entuziasmați să poată privi Luna, iar noi ne-am antrenat să transformăm aceste observații în răspunsuri la unele dintre cele mai mari întrebări ale epocii noastre, întrebări precum „Suntem singuri?”. Putem răspunde la această întrebare mergând pe Marte în viitor, iar această misiune poate fi primul pas în a aduce acest răspuns echipei umanității.”

Misiunea Artemis II este a doua lansare a programului Artemis, al cărui scop este să trimită astronauți pe Lună și, în cele din urmă, să stabilească o prezență pe termen lung pe suprafața lunară.

Comandantul Reid a declarat reporterilor numele pe care echipajul l-a dat navei spațiale și motivul pentru care l-au ales.

„Pace și speranță pentru întreaga omenire, asta ne dorim cu adevărat. Reunim lumea, iar când o comprimăm, se creează magie. Așadar, vom zbura în jurul Lunii cu nava spațială „Integrity”.

Toți cei patru astronauți au declarat că s-au inspirat din misiunile Apollo pe Lună din anii 1960 și începutul anilor 1970.

Cine sunt cei patru membri ai echipajului:

Christina Koch a decis să devină astronaut după ce a văzut o fotografie a Pământului făcută de Bill Anders, membru al echipajului misiunii Apollo 8 din 1968. Pentru ea, zborul Artemis II este literalmente un vis devenit realitate, deoarece, la fel ca Apollo 8, va zbura în jurul Lunii pentru a ajuta la pregătirea terenului pentru o aterizare pe Lună.

Pentru Jeremy Hansen va fi prima dată când va ajunge în spațiu. El a spus că și acest lucru a fost inspirat de astronauții de pe Apollo 8. La acea vreme, lumea era sfâșiată de războaie și conflicte.

Cei care l-au cunoscut pe Victor Glover spun că este cel mai carismatic membru al cvartetului și cel mai bine îmbrăcat, cu cizme de piele maro de designer care îl fac să arate bine chiar și într-un costum de zbor portocaliu.

Reid Wiseman readuce în memorie și misiunile Apollo din 1960, când spune că speră ca misiunea Artemis II să fie privită în retrospectivă ca un „mic pas către trimiterea oamenilor pe Marte și o prezență susținută pe Lună”.