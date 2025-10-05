search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce înseamnă pentru viitorul omenirii

0
0
Publicat:

O nouă analiză realizată de cercetători NASA confirmă o schimbare importantă în echilibrul energetic al planetei: Pământul reflectă tot mai puțină lumină solară înapoi în spațiu, mai ales în emisfera nordică.

Pământul reflectă, de la an la an, tot mai puţină lumină în spaţiu. FOTO: Shutterstock
Pământul reflectă, de la an la an, tot mai puţină lumină în spaţiu. FOTO: Shutterstock

Această diminuare a „strălucirii” planetei, care a devenit măsurabilă în ultimele două decenii, ar putea avea consecințe directe asupra climatului global, accelerând încălzirea și afectând modelele meteorologice la scară largă.

Conform celor mai recente date furnizate de NASA, Pământul reflectă tot mai puțină lumină solară înapoi în spațiu, un fenomen ce pare să se accentueze de la un an la altul, în special în emisfera nordică. Această scădere a capacității planetei de a reflecta radiația solară (un indicator cunoscut sub numele de albedo) a fost confirmată printr-o analiză detaliată a datelor satelitare colectate în ultimii 24 de ani.

O echipă de oameni de știință condusă de dr. Norman G. Loeb, cercetător principal la NASA Langley Research Center, a efectuat un studiu cuprinzător pentru a măsura exact cantitatea de energie radiantă reflectată de Pământ. Potrivit PC Wold, cercetarea a combinat multiple surse de date: măsurători ale radiației solare incidente, reflectanța suprafeței terestre și oceanice, dar și echilibrul global al energiei radiative.

Pământul, o planetă tot mai „întunecată”

Datele au arătat că, începând din anul 2001, reflectivitatea ambelor emisfere -nordică și sudică -a scăzut treptat. Cu alte cuvinte, mai puțină lumină solară este trimisă înapoi în spațiu, iar mai multă este reținută de suprafața terestră și oceane, contribuind la creșterea temperaturii globale.

Cantitativ, Pământul absoarbe în prezent cu 0,83 wați/metru pătrat mai multă energie solară pe deceniu. Emisfera nordică este afectată într-o măsură și mai mare, cu o absorbție suplimentară de 0,34 wați/metru pătrat.

Deși curenții oceanici și atmosferici redistribuie o parte din această energie, cercetătorii au descoperit că rămâne un exces net de 0,21 wați/metru pătrat pe deceniu, care contribuie direct la încălzirea regională și globală.

„Schimbarea este măsurabilă și îngrijorătoare. Planeta reține mai multă energie decât în trecut, ceea ce are implicații directe pentru sistemul climatic”, susțin autorii studiului.

În trecut s-a presupus că procesele naturale de echilibrare, cum ar fi formarea norilor sau circulația curenților oceanici, pot compensa variațiile regionale de radiație, însă noile date sugerează că aceste mecanisme devin din ce în ce mai ineficiente, ceea ce provoacă un dezechilibru energetic crescând între cele două emisfere.

Citește și: Pământul are două anotimpuri noi, iar alte două ar putea dispărea, potrivit unui studiu

Principalele cauze

Oamenii de ştiinţă au identificat şi cele mai importante cauze ale acestui fenomen îngrijorător.

1. Topirea gheții și a zăpezii în regiunile arctice

Una dintre principalele cauze identificate este retragerea calotelor glaciare. Suprafețele acoperite cu zăpadă și gheață, care au un albedo ridicat, adică reflectă eficient lumina solară, dispar treptat din cauza încălzirii globale, iar în locul lor apar zone mai întunecate (apă lichidă, sol expus), care absorb mult mai multă energie solară.

Acest proces creează un cerc vicios: mai multă absorbție duce la mai multă topire, care la rândul ei duce la și mai multă absorbție.

2. Scăderea poluării aerului în zone industrializate

Paradoxal, reducerea emisiilor de aerosoli (particule fine suspendate în aer) în Europa, Statele Unite și China ca urmare a reglementărilor anti-poluare a avut și un efect neașteptat. Astfel, mai puțini aerosoli în atmosferă înseamnă mai puțini nori și, implicit, o reflexie mai mică a luminii.

3. Influențe din emisfera sudică

În emisfera sudică, două evenimente majore au influențat temporar bilanțul radiativ: pe de o parte incendiile de vegetație, care au eliberat cantități mari de aerosoli, crescând temporar albedo-ul, iar pe de altă parte, erupția vulcanului Hunga Tonga, care, de asemenea, a trimis în atmosferă aerosoli suplimentari, care au crescut reflexia pentru o perioadă scurtă.

Cu coate acestea, efectele au fost trecătoare și insuficiente pentru a contrabalansa tendințele observate la nivel global.

Mai multă energie stocată, climă mai instabilă

Modificarea albedo-ului Pământului înseamnă, concret, că planeta reține mai multă energie termică decât poate redistribui sau evacua, astfel că în special emisfera nordică, unde se află cele mai populate și industrializate regiuni, este expusă riscului unei încălziri suplimentare.

Pentru zone precum Europa, Asia de Nord și America de Nord, această acumulare energetică ar putea duce la veri mai fierbinți, ierni mai instabile, secete prelungite sau, din contră, precipitații extreme.

„Schimbarea reflexiei solare este un semnal clar că trebuie să actualizăm modelele climatice. Este o dinamică care poate amplifica alte efecte ale schimbărilor climatice deja în desfășurare”, spun cercetătorii.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Cât costă să construiești o casă la roșu/alb de 150 mp în 2025. Prețuri actuale pentru materiale și manoperă
playtech.ro
image
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Se dau vouchere de până la 40.000 de lei pentru români de la Ministerul Muncii! Cine le primește
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Zodia ocrotită de Sf. Parascheva toată luna octombrie 2025. Sfânta îi e alături la orice pas, o ferește de rele și îi aduce liniște sufletească
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Zodia ocrotită de Sf. Parascheva toată luna octombrie 2025. Sfânta îi e alături la orice pas, o ferește de rele și îi aduce liniște sufletească

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!