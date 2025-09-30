Șeful NASA dezvăluie planurile pentru construirea unui sat întreg pe Lună până în 2035

NASA intenționează să construiască un „sat” pe suprafața Lunii până în 2035, potrivit administratorului agenției spațiale americane, Sean Duffy.

El a vorbit despre acest obiectiv în cadrul Congresului Internațional de Astronautică (IAC) de la Sydney, unde a participat alături de reprezentanții agențiilor spațiale din Europa, Canada și Japonia.

„Vom avea viață umană susținută pe Lună. Nu doar un avanpost, ci un sat”, a declarat Duffy.

Artemis, drumul către Lună

Primul pas va fi lansarea misiunii Artemis II, programată pentru februarie anul viitor. Aceasta va trimite patru astronauți într-o călătorie de 10 zile dincolo de Lună, prima de acest fel după mai bine de jumătate de secol.

Misiunea nu va implica o aselenizare, ci va testa sistemele rachetei Space Launch System și ale capsulei Orion, pregătind terenul pentru Artemis III. Aceasta ar urma să aibă loc în 2027 și să ducă doi astronauți în apropierea polului sudic al Lunii, unde vor rămâne timp de o săptămână – mult mai mult decât cei 22 de ore petrecute pe sol de echipajele Apollo.

Cum va arăta baza

Potrivit NASA, viitorul avanpost va fi sustenabil și ar putea fi alimentat de un reactor nuclear. În august, agenția a lansat o cerere de oferte pentru dezvoltarea unui astfel de sistem – numit Fission Surface Power System. Reactorul ar trebui să cântărească sub 15 tone și să producă 100 kWe, suficient pentru a menține funcțională baza în timpul nopților lunare de 14 zile, când panourile solare nu pot fi utilizate.

NASA testează și metode de construcție adaptate mediului extraterestru. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională au experimentat deja amestecuri de ciment în condiții de microgravitație. O opțiune ar putea fi combinarea solului lunar cu apă pentru a crea materiale de construcție, care să fie apoi modelate cu imprimante 3D trimise pe Lună.

Dincolo de Lună: obiectivul Marte

În cadrul conferinței, Duffy a vorbit și despre ambițiile pe termen lung ale Statelor Unite. În următorul deceniu, NASA își propune să facă „progrese semnificative” în direcția trimiterii oamenilor pe Marte.

„Vom fi pe punctul de a pune primul pas pe Marte”, a afirmat el.

Însă obiectivul imediat rămâne revenirea pe Lună, unde agenția americană nu a mai trimis astronauți din 1972. „Ne întoarcem pe Lună, și de data aceasta, când vom planta steagul, vom rămâne”, a spus Duffy.

Context istoric: programul Apollo

Programul Apollo a fost lansat în 1961 și a culminat în 1969, când Neil Armstrong a devenit primul om care a pășit pe Lună. Între 1969 și 1972, un total de 12 astronauți americani au explorat suprafața lunară. Ultima aselenizare a avut loc în decembrie 1972, cu Apollo 17.