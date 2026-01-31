Un judecător federal a respins solicitarea autorităților din Minnesota de a restrânge operațiunile ICE

Un judecător federal din statul american Minnesota a refuzat sâmbătă să dispună încetarea operațiunilor anti-imigrație ordonate de președintele Donald Trump în orașul Minneapolis, într-un proces intentat de oficiali ai statului care acuză agenții Serviciului de imigrări și vamă (ICE) de abuzuri pe scară largă.

Judecătoarea federală Kate Menendez, din Minneapolis, a declarat că Biroul Procurorului General al statului Minnesota a prezentat dovezi solide potrivit cărora tacticile agenților de imigrație – inclusiv împușcături și indicii de profilare rasială – au avut „consecințe profunde și chiar sfâșietoare asupra statului Minnesota, a zonei Twin Cities și a locuitorilor din Minnesota”, scrie Reuters.

Cu toate acestea, judecătoarea a remarcat că o curte federală de apel a anulat recent un ordin mult mai restrictiv care limita interacțiunile Serviciului de imigrări și vamă al SUA (ICE) cu protestatarii din Minnesota.

„Dacă acel ordin a mers prea departe, atunci cel aflat în discuție aici – oprirea întregii operațiuni – cu siguranță ar merge și mai departe”, argumentează judecătoarea Kate Menendez, numită în funcție de fostul președinte democrat Joe Biden.

Acest proces intentat de oficialii statului Minnesota urmărește să blocheze sau să limiteze o operațiune a Departamentului american pentru Securitate Internă, care a trimis mii de agenți de imigrație în zona Minneapolis-Saint Paul, provocând săptămâni de proteste și ducând inclusiv la uciderea a doi cetăţeni americani de către agenții federali.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, al cărui oraș este și el reclamant în proces, a declarat că este dezamăgit de hotărârea judecătorului, dar că va continua procesul. „Această decizie nu schimbă ceea ce oamenii de aici au trăit – frică, perturbări și răni cauzate de o operațiune federală care nu ar fi trebuit să aibă loc în Minneapolis de la bun început”, a transmis Frey într-un comunicat.

În schimb, într-o postare pe X, procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a calificat hotărârea instanței drept o victorie „IMENSĂ” pentru Departamentul de Justiție. „Nici politicile de sanctuar, nici litigiile lipsite de temei nu vor opri administrația Trump să aplice legea federală în Minnesota,” a afirmat ea.