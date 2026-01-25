Autoritățile din Minnesota dau în judecată administrația Trump după uciderea unui bărbat de către un agent federal. Protestele cresc în intensitate

Autoritățile din statul american Minnesota au intentat un proces împotriva administrației președintelui Donald Trump, acuzând agenții federali că au îndepărtat probe esențiale și au obstrucționat ancheta într-un caz de omor comis în timpul unei operațiuni anti-imigrație.

Procuratura comitatului Hennepin și Biroul de Investigații Criminale din Minnesota (BCA) au depus o plângere în instanță prin care solicită protejarea probelor în cazul morții lui Alex Pretti, un bărbat de 37 de ani împușcat mortal de un agent al patrulei de frontieră, potrivit relatărilor CNN.

În documentele depuse la tribunal se susține că agenți federali ar fi ridicat dovezi de la locul incidentului și ar fi împiedicat autoritățile statului să le examineze, inclusiv după emiterea unui mandat de percheziție. Procesul este însoțit de o cerere de ordin judecătoresc temporar, depusă împotriva Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenției ICE, Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor și a procurorului general Pam Bondi.

Procurorul comitatului Hennepin, Mary Moriarty, a declarat că biroul său are competența de a investiga posibile infracțiuni comise de agenți federali. „Acest demers este doar una dintre măsurile pe care le luăm pentru a asigura o anchetă completă și transparentă la nivelul statului”, a spus ea.

Biroul de Investigații Criminale a precizat că echipele sale nu au primit acces la locul împușcăturii, în pofida existenței unui mandat, dar că rămân implicate activ în investigarea incidentului.

Incidentul care a declanșat proteste

Cazul a avut loc în Minneapolis, unde agenți federali de imigrație l-au împușcat mortal pe Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă care lucrase ani de zile cu veterani ai armatei americane. Incidentul s-a produs în timpul unei operațiuni desfășurate în cadrul campaniei extinse de aplicare a legii imigrației lansate de administrația Trump.

Moartea lui Pretti a declanșat proteste de amploare în Minnesota. Mii de oameni au ieșit în stradă, în pofida temperaturilor extrem de scăzute, iar sute de afaceri locale și-au suspendat activitatea în semn de solidaritate. Organizatorii au îndemnat populația să nu meargă la muncă, la școală sau la cumpărături, ca formă de opoziție față de operațiunile ICE.

Administrația Trump susține că acțiunile agenției vizează siguranța publică și deportarea infractorilor aflați ilegal în țară. Criticii avertizează însă că sunt reținute și persoane fără cazier judiciar, precum și cetățeni americani.

Tensiuni în creștere și arestări

Vineri, aproximativ 100 de membri ai clerului au fost arestați pe aeroportul din Minneapolis în timpul unui protest care cerea companiilor aeriene să refuze transportul persoanelor reținute de ICE. Autoritățile aeroportuare au declarat că intervenția a avut loc după ce protestul a depășit limitele permise.

În paralel, mii de agenți federali au fost desfășurați în stat în cadrul operațiunii „Metro Surge”. Prezența acestora a provocat îngrijorare în rândul comunităților locale, mai ales după ce autoritățile școlare au anunțat că mai mulți copii, cu vârste între cinci și 17 ani, au fost reținuți în ultimele zile. Presa americană a relatat și cazul unui copil de doi ani reținut împreună cu tatăl său, aflat ilegal în țară.

Minnesota are politici de tip „sanctuar”, care limitează cooperarea autorităților locale cu ICE. Aceste politici au fost criticate dur de administrația Trump, care le consideră un risc pentru siguranța publică.

Rolul imaginilor video în anchetă

Cazul lui Alex Pretti a fost surprins din mai multe unghiuri de martori oculari, iar înregistrările video au jucat un rol central în dezbaterea publică. Administrația Trump a susținut că agenții au tras în legitimă apărare, prezentându-l pe Pretti drept o amenințare. Această versiune a fost însă contestată de jurnaliști, experți și utilizatori de pe rețelele sociale, care au analizat imaginile cadru cu cadru.

Guvernatorul statului, Tim Walz, a încurajat locuitorii să filmeze intervențiile agenților federali. „Avem nevoie de dovezi”, a spus el, afirmând că imaginile pot fi esențiale pentru eventuale urmăriri penale.

Organizații de jurnalism de investigație, precum Bellingcat, au început să verifice și să coreleze înregistrările disponibile, în timp ce presa americană relatează despre demisii în rândul procurorilor și agenților federali, pe fondul nemulțumirilor legate de modul în care sunt gestionate anchetele.

Într-un context în care aproape fiecare incident este filmat, experții avertizează că imaginile pot clarifica faptele, dar pot alimenta și interpretări divergente, într-o societate tot mai polarizată.

Autoritățile din Minnesota afirmă că procesul intentat este un pas necesar pentru a proteja statul de drept și pentru a asigura răspunderea instituțiilor federale.