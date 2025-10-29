Video „Un idiot”. Nepoata lui Trump își ironizează unchiul, după ce acesta s-a lăudat cu rezultatul unui test cognitiv

Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump, l-a atacat din nou pe unchiul său, după ce președintele a făcut declarații despre testul său cognitiv și a numit mai multe membre ale Congresului „proaste”.

Mary Trump, fiica fratelui mai mare al președintelui american, Fred Trump Jr., a ironizat declarațiile lui Donald Trump despre testul cognitiv efectuat la Centrul Medical Militar Walter Reed.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, le-a spus reporterilor că a susținut un test cognitiv în cadrul examinării medicale și i-a atacat pe reprezentanții democrați Alexandria Ocasio-Cortez și Jasmine Crockett, pe care i-a descris drept persoane cu „IQ scăzut” care, potrivit lui, „nu ar fi în stare să răspundă la întrebările testului”.

Sursa video: X / @Acyn

„Primele întrebări sunt ușoare: un tigru, un elefant, o girafă, știți. Când ajungi la cinci sau șase, apoi la zece, douăzeci și douăzeci și cinci, ei n-ar putea răspunde la niciuna dintre ele”, a spus Trump.

Mary Trump a reacționat pe platforma X, scriind: „Un mic memento: să te lauzi cu rezultatele testului cognitiv înseamnă că l-ai picat”, numindu-l pe președinte „un idiot”.

Nu este prima dată când Mary Trump își critică unchiul. Săptămâna trecută, aceasta a ironizat planurile sale de a construi un monument în Washington, denumit „Arc de Trump”. „Asta mă face să mor de rușine”, a spus ea într-un videoclip postat pe YouTube.

Te-au pus cumva să desenezi un ceas?

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) i-a răspuns la rândul ei lui Trump pe X, distribuind un videoclip cu declarațiile acestuia. „Din curiozitate, doctorii te-au pus cumva să desenezi un ceas? A fost partea aceea grea pentru tine? Întreb în numele a 340 de milioane de oameni”, a scris congresmena democrată.

Testul de desenare a unui ceas este adesea folosit pentru a evalua starea cognitivă a pacienților care pot prezenta semne de demență. Incapacitatea de a realiza această sarcină poate fi un semn de declin mental.

Jasmine Crockett: „Trump n-a fost niciodată un Einstein”

Congresmena Jasmine Crockett a comentat și ea afirmațiile lui Trump într-un interviu la CNN. „Aștept ca un reporter să-l întrebe, în sfârșit, care este IQ-ul lui”, a spus aceasta.

„Nici măcar nu știe ce înseamnă un IQ scăzut, nu știe care scoruri sunt mici, și pot să garantez că, dacă a făcut recent un test, scorul lui se califică drept mic”, a adăugat Crockett.

Ea a spus că Trump „n-a fost niciodată cunoscut ca un Einstein” și a sugerat că nu a fost admis la facultate pe merit. „Aceasta este o persoană care, dacă nu s-ar fi născut cu o linguriță de argint în gură, probabil n-ar fi intrat în nicio universitate – spre deosebire de mine”, a mai afirmat ea.

Crockett a sugerat, de asemenea, că atacurile repetate ale lui Trump asupra ei și asupra lui Ocasio-Cortez ar putea ascunde o problemă personală. „Te întrebi ce femeie de culoare l-a rănit în trecut, pentru că e obsedat de două femei de culoare din Congres”, a spus aceasta.

„Ești președintele Statelor Unite, ai mult mai multă putere decât noi, dar evident te simți amenințat”, a continuat Crockett. „Mi-aș dori, pentru binele acestei țări și al lumii întregi, să se concentreze pe adevărata lui muncă și să nu se mai preocupe de mine... nu mă poate concedia sau angaja, spre nefericirea lui”.