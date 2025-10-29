search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video „Un idiot”. Nepoata lui Trump își ironizează unchiul, după ce acesta s-a lăudat cu rezultatul unui test cognitiv

0
0
Publicat:

Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump, l-a atacat din nou pe unchiul său, după ce președintele a făcut declarații despre testul său cognitiv și a numit mai multe membre ale Congresului „proaste”.

Donald Trump a fost criticat de nepoata sa FOTO: Profimedia
Donald Trump a fost criticat de nepoata sa FOTO: Profimedia

Mary Trump, fiica fratelui mai mare al președintelui american, Fred Trump Jr., a ironizat declarațiile lui Donald Trump despre testul cognitiv efectuat la Centrul Medical Militar Walter Reed.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, le-a spus reporterilor că a susținut un test cognitiv în cadrul examinării medicale și i-a atacat pe reprezentanții democrați Alexandria Ocasio-Cortez și Jasmine Crockett, pe care i-a descris drept persoane cu „IQ scăzut” care, potrivit lui, „nu ar fi în stare să răspundă la întrebările testului”.

Sursa video: X / @Acyn

„Primele întrebări sunt ușoare: un tigru, un elefant, o girafă, știți. Când ajungi la cinci sau șase, apoi la zece, douăzeci și douăzeci și cinci, ei n-ar putea răspunde la niciuna dintre ele”, a spus Trump.

Mary Trump a reacționat pe platforma X, scriind: „Un mic memento: să te lauzi cu rezultatele testului cognitiv înseamnă că l-ai picat”, numindu-l pe președinte „un idiot”.

Nu este prima dată când Mary Trump își critică unchiul. Săptămâna trecută, aceasta a ironizat planurile sale de a construi un monument în Washington, denumit „Arc de Trump”. „Asta mă face să mor de rușine”, a spus ea într-un videoclip postat pe YouTube.

Te-au pus cumva să desenezi un ceas?

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) i-a răspuns la rândul ei lui Trump pe X, distribuind un videoclip cu declarațiile acestuia. „Din curiozitate, doctorii te-au pus cumva să desenezi un ceas? A fost partea aceea grea pentru tine? Întreb în numele a 340 de milioane de oameni”, a scris congresmena democrată.

Testul de desenare a unui ceas este adesea folosit pentru a evalua starea cognitivă a pacienților care pot prezenta semne de demență. Incapacitatea de a realiza această sarcină poate fi un semn de declin mental.

Jasmine Crockett: „Trump n-a fost niciodată un Einstein”

Congresmena Jasmine Crockett a comentat și ea afirmațiile lui Trump într-un interviu la CNN. „Aștept ca un reporter să-l întrebe, în sfârșit, care este IQ-ul lui”, a spus aceasta.

Nici măcar nu știe ce înseamnă un IQ scăzut, nu știe care scoruri sunt mici, și pot să garantez că, dacă a făcut recent un test, scorul lui se califică drept mic”, a adăugat Crockett.

Ea a spus că Trump „n-a fost niciodată cunoscut ca un Einstein” și a sugerat că nu a fost admis la facultate pe merit. „Aceasta este o persoană care, dacă nu s-ar fi născut cu o linguriță de argint în gură, probabil n-ar fi intrat în nicio universitate – spre deosebire de mine”, a mai afirmat ea.

Crockett a sugerat, de asemenea, că atacurile repetate ale lui Trump asupra ei și asupra lui Ocasio-Cortez ar putea ascunde o problemă personală. „Te întrebi ce femeie de culoare l-a rănit în trecut, pentru că e obsedat de două femei de culoare din Congres”, a spus aceasta.

„Ești președintele Statelor Unite, ai mult mai multă putere decât noi, dar evident te simți amenințat”, a continuat Crockett. „Mi-aș dori, pentru binele acestei țări și al lumii întregi, să se concentreze pe adevărata lui muncă și să nu se mai preocupe de mine... nu mă poate concedia sau angaja, spre nefericirea lui”.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
mediafax.ro
image
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…”
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
playtech.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Google va solicita datele din cartea de identitate tuturor persoanelor care au un telefon Android!
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!