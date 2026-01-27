Trump a uitat numele bolii Alzheimer: „Eu nu am asta”. La ședințe ațipește pentru că „e plictisitor de moarte”

Președintele Donald Trump a părut să uite denumirea bolii Alzheimer în timpul unei conversații cu un jurnalist, în care a negat că ar suferi de această afecțiune.

Momentul a avut loc în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Ben Terris, care a realizat o analiză amplă despre întrebările legate de starea de sănătate a liderului de la Casa Albă.

Trump vorbea despre tatăl său, Fred Trump, decedat în 1999, la vârsta de 93 de ani, și susținea că acesta nu a avut probleme medicale serioase până la o vârstă foarte înaintată.

„La o anumită vârstă, cam la 86, 87 de ani, a început să aibă, cum se numește?”, a spus Trump, arătând spre frunte și uitându-se către purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru a-l ajuta să găsească termenul. „Alzheimer”, i-a răspuns aceasta. „Ceva de genul Alzheimer. Ei bine, eu nu am asta”, a răspuns președintele, potrivit unui material publicat de HuffPost și New York Magazine.

Întrebat dacă se gândește vreodată la această boală, Trump a răspuns: „Nu, nu mă gândesc deloc la asta. Știi de ce? Pentru că, oricare ar fi, atitudinea mea este indiferentă.”

În cadrul aceluiași interviu, liderul american a negat că ar fi ațipit în timpul unei ședințe recente de Cabinet, deși imaginile au sugerat acest lucru.

„E plictisitor de moarte. (...) Ultima ședință a durat trei ore și jumătate. Trebuie să stau și să ascult. Aud fiecare cuvânt și abia aștept să ies”, a declarat el.

Trump a mai susținut că se simte „la fel ca acum 40 de ani”, iar medicii săi ar fi confirmat că nu există motive de îngrijorare legate de starea sa de sănătate. Colonelul James Jones, fost oficial medical de rang înalt în administrația Obama, a afirmat, la rândul său, că președintele Trump este mai sănătos decât fostul președinte Barack Obama.

În paralel, nepoata sa, Mary Trump, a sugerat într-un interviu pentru The Times și New York Magazine că unchiul ei ar putea manifesta semne similare cu cele ale bunicului său, Fred Trump, care a suferit de Alzheimer.

Aceasta a vorbit despre expresia facială „ca o căprioară în lumina farurilor” și că „uneori pare că nu este orientat în timp și spațiu”, a declarat Mary Trump, în vârstă de 60 de ani, pentru New York Magazine.

Anul trecut, de Crăciun, emisiunea satirică americană „The Daily Show” i-a transmis un mesaj festiv lui Donald Trump, printr-un videoclip amuzant în care este tachinat pentru obiceiul său de a adormi în timpul evenimentelor publice. „Crăciun fericit tuturor și, lui Donald Trump, noapte bună”. Montajul reunește mai multe clipuri în care președintele adoarme, acompaniate de audio cu declarații ale lui Trump din diferite ocazii: „Cine naiba doarme în fața presei?”.