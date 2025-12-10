Un congresman republican introducerea unui proiect de lege pentru retragerea Statelor Unite din NATO. „Alianța este o relicvă a Războiului Rece“

Congresmanul republican Thomas Massie, reprezentant al statului Kentucky, a anunțat marți introducerea unui proiect de lege prin care Statele Unite ar urma să se retragă din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Massie susține că alianța, înființată acum peste șapte decenii, și-ar fi pierdut relevanța strategică, ar fi devenit o povară pentru contribuabili și ar expune SUA riscului de a fi atrase în conflicte externe, relatează Fox News.

„NATO este o relicvă a Războiului Rece. Statele Unite ar trebui să se retragă din NATO și să folosească acei bani pentru a-și apăra propria țară, nu țările socialiste. Astăzi am introdus HR 6508 pentru a pune capăt apartenenței noastre la NATO”, a declarat Massie într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit unui comunicat de presă, acesta a adăugat: „NATO a fost creată pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit în urmă cu peste treizeci de ani. De atunci, participarea americană i-a costat pe contribuabili mii de miliarde de dolari și continuă să expună Statele Unite riscului de implicare în războaie străine. Constituția noastră nu autorizează angajamente externe permanente, ceva împotriva căruia părinții fondatori ne-au avertizat în mod expres. America nu ar trebui să fie garanția securității mondiale, mai ales când țările bogate refuză să plătească pentru propria apărare", a declarat Massie, potrivit unui comunicat de presă.

Inițiativa lui Massie vine în completarea unui proiect similar introdus mai devreme în acest an în Senat de senatorul republican Mike Lee din Utah, cunoscut sub numele de „Not a Trusted Organization Act” sau „NATO Act”.

Articolul 13 al Tratatului Atlanticului de Nord precizează că, după 20 de ani de la intrarea în vigoare a documentului, orice stat membru se poate retrage la un an după ce notifică oficial intenția de denunțare a tratatului.

Propunerile avansate de Lee și Massie încearcă să activeze această clauză pentru a permite retragerea oficială a Statelor Unite din alianță. Potrivit textului proiectului, „în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, președintele va transmite notificarea de denunțare a Tratatului Atlanticului de Nord în vederea retragerii Statelor Unite din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord”.

Documentul prevede, de asemenea, că niciun fond aprobat de Congres nu ar putea fi utilizat pentru a finanța contribuțiile americane la bugetele comune ale NATO — fie cel civil, fie cel militar sau programul de investiții în securitate.