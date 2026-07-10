Video SUA au distrus o importantă rută comercială dintre Rusia și China prin noi atacuri asupra Iranului

În urma atacurilor americane asupra Iranului din 8 și 9 iulie, un pod feroviar din provincia Golestan, care joacă un rol important în comerțul dintre Rusia și China, a fost avariat.

O nouă escaladare a conflictului militar dintre SUA și Iran a lovit artera comercială ruso-chineză. Atacurile americane pe teritoriul iranian din 8 și 9 iulie au avariat un pod din provincia Golestan, care este crucial pentru comerțul dintre Rusia și China, potrivit Reuters.

„Agenția de știri Fars a relatat că unul dintre atacurile americane a lovit un pod feroviar folosit pentru comerțul cu Rusia și China”, se arată în raport.

La rândul său, analistul israelian Yigal Levin notează că podul avariat făcea parte din ruta feroviară de la Teheran prin Turkmenistan și Kazahstan către Federația Rusă. În urmă cu șase luni, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a scris despre activitatea iraniană de a crește volumul schimburilor comerciale pe această rută.

„Aceasta a făcut parte dintr-o campanie mai amplă de stabilire a unei rețele alternative de rute comerciale cu o serie de țări vecine, care nu ar depinde de sancțiunile internaționale împotriva Iranului”, a adăugat expertul.

După atacurile americane, explozii au fost auzite în provincia Bushehr, unde se află o centrală nucleară construită în Rusia. Un oficial local a declarat ulterior presei de stat că rachete americane au lovit perimetrul exterior al centralei.

Acest perimetru fusese deja lovit de mai multe ori înainte de armistițiul din 8 aprilie. În seara de 8 iulie și în noaptea de 9 iulie, armata americană a lansat atacuri aeriene împotriva țintelor militare iraniene. Forțele iraniene, la rândul lor, au atacat bazele militare americane din Kuweit și Bahrain.

Cu o zi înainte, președintele american Donald Trump a anunțat, în timpul participării la summitul NATO de la Ankara, sfârșitul armistițiului cu Iranul și a sugerat noi atacuri împotriva Republicii Islamice.