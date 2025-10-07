De ce insistă Trump să desfășoare Garda Națională în orașele americane. Judecătorii americani îi blochează demersul

Decizia administrației Trump de a desfășura Garda Națională în mai multe orașe americane a atras o serie de contestații la nivel juridic din partea oficialilor statali și locali. Președintele american argumentează că trimiterea trupelor federale este necesară pentru a domoli violențele în orașele controlate de democrați, a combate infracționalitatea și a sprijini inițiativele privind deportările imigranților ilegali, relatează BBC.

De partea cealaltă, guvernatorii democrați au criticat această acțiune, motivând că astfel de desfășurări de soldați ai Gărzii Naționale sunt inutile și riscă să escaladeze și mai mult tensiunile.

Statul Illinois a intentat luni proces administrației americane prin care solicită blocarea trimiterii de trupe la Chicago, în timp ce un judecător federal a blocat temporar duminică desfășurarea Gărzii Naționale din Texas și California la Portland, Oregon.

Ce este Garda Națională și cui se subordonează?

Garda Națională este formată în principal din trupe la nivel de stat, care răspund de obicei la probleme precum dezastre naturale sau proteste de amploare.

Toate cele 50 de state americane, Districtul Columbia, precum și teritoriile Guam, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane au propriul contingent de trupe. Acestea pot fi desfășurate și peste hotare, iar unele unități sunt specializate în stingerea incendiilor de vegetație sau în securizarea frontierei SUA.

Deși Garda Națională raportează Departamentului Apărării, iar președintele are puterea de a federaliza trupele în anumite circumstanțe, solicitările privind trimiterea lor au loc de obicei în primul rând la nivel local.

Guvernatorul unui stat face apel la activarea trupelor Gărzii Naționale în timpul unei situații de urgență și poate solicita ajutor suplimentar din partea președintelui sau a altor state.

Trupele Gărzii Naționale au însă puteri limitate. Ele nu aplică legea și nu efectuează arestări, confiscări sau percheziții. Totodată, o lege denumită Posse Comitatus Act limitează puterea guvernului federal de a folosi forța militară în privința problemelor interne.

Cum încearcă Trump să folosească Garda Națională în orașele americane?

Trump a încercat de mai multe ori să ocolească procesul normal privind desfășurarea Gărzii Naționale.

În iunie, a preluat controlul asupra Gărzii Naționale din California pentru a răspunde protestelor împotriva raidurilor anti-imigrație din Los Angeles, în pofida obiecțiilor din partea guvernatorului Californiei, Gavin Newsom. Statul California a intentat două procese împotriva administrației Trump.

Într-un proces a contestat confiscarea Gărzii Naționale de către Trump, dar o curte de apel a decis în cele din urmă în favoarea președintelui. Într-un al doilea proces, un judecător federal a constatat faptul că utilizarea trupelor Gărzii Naționale în Los Angeles a constituit o încălcare a Legii Posse Comitatus.

În această vară, sute de soldați ai Gărzii Naționale au sosit la Washington, DC, după ce Trump a denunțat o „situație de totală nelegiuire”. Trump a invocat numărul mare de persoane fără adăpost și ratele criminalității drept justificare pentru această decizie.

Recent, Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago în urma protestelor împotriva imigrației izbucnite acolo, în special în fața centrelor de detenție. Guvernatorul democrat JB Pritzker a declarat că Trump încearcă să „fabrice o criză” și a intentat un proces.

Săptămâna aceasta, Trump a încercat să desfășoare Garda Națională la Portland, Oregon, înainte ca un judecător federal să blocheze temporar acțiunea duminică.

În ce temei juridic desfășoară Trump Garda Națională?

O prevedere mai puțin cunoscută a legii militare americane reglementează autoritatea președintelui de a desfășura Garda Națională. Însă, până acum, președinții americani au folosit-o rareori.

Articolul 12406 din Codul SUA, articolul 10, îi permite președintelui să cheme trupe ale Gărzii Naționale din orice stat în situația în care SUA sunt „invadate sau se află în pericol de invazie din partea unei națiuni străine” sau „există o rebeliune sau pericolul unei rebeliuni” împotriva guvernului SUA.

Trump a invocat această lege pentru a federaliza 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale în iunie, în scopul de a sprijini misiunile ICE.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, menționat la rândul său această lege în memoriul prin care 200 de membri ai Gărzii Naționale din Oregon au fost chemați în serviciul federal pe 28 septembrie.

„Avem mare încredere în autoritatea legală a președintelui de a face acest lucru”, a declarat reporterilor, pe 6 octombrie, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Și suntem încrezători că vom câștiga în temeiul legii.”

De ce vrea Trump să trimită Garda Națională în Portland?

Și în acest caz Trump încearcă să folosească Garda Națională drept răspuns la demonstrații, după protestele care au avut loc în weekend în apropierea unei clădiri ICE din Portland.

Ofițeri federali, inclusiv cei din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă și al agenției Vamale și de Patrulă de Frontieră, s-au ciocnit cu manifestanții împotriva inițiativei lui Trump de deportare în masă.

Biroul de Poliție din Portland a declarat că a arestat pe 4 octombrie două persoane care au avut „un comportament agresiv una față de cealaltă pe stradă” și au refuzat să respecte ordinele. O persoană avea asupra ei spray anti-urși și un baston pliabil.

Oregon Public Broadcasting a relatat că forțele de ordine federale au folosit gaze lacrimogene și cartușe de fum pentru a dispersa protestatarii, și au efectuat mai multe arestări.

Trump a susținut că orașul „arde”, în schimb guvernatoarea democrată a statului Oregon, Tina Kotek, a subliniat că „nu există nicio insurecție în Portland, nicio amenințare la adresa securității naționale”.

Administrația Trump a trimis 200 de soldați ai Gărzii Naționale din California în statul vecin, Oregon, pentru a răspunde protestelor.

Însă judecătoarea districtuală americană Karin Immergut, pe care Trump a numit-o în timpul primului său mandat, i-a blocat temporar acțiunea prin două hotărâri consecutive.

Sâmbătă, judecătoarea Immergut a blocat demersul lui Trump de a federaliza Garda Națională din Oregon. „Aceasta este o națiune ce funcționează în regim de drept constituțional, nu de lege marțială”, a scris ea în decizia sa.

A doua zi, ea a emis un ordin de restricție temporar împotriva administrației, desfășurând în schimb Garda Națională a Californiei la Portland.

E de așteaptat ca administrația Trump să facă apel.