Iulia Albu, schimbare radicală de look: cum a slăbit 17 kilograme în câteva luni. „La un moment dat, corpul meu a spus stop”

Iulia Albu, în vârstă de 44 de ani, s-a retras în ultima perioadă din spațiul public pentru a se ocupa de renovarea casei sale din Capitală. Recent, vedeta și-a surprins comunitatea de pe rețelele sociale cu o imagine în care apare vizibil mai slabă. În doar câteva luni, aceasta a pierdut 17 kilograme, ajungând acum la 55 de kilograme.

Designerul spune că schimbarea bruscă a venit pe fondul unei afecțiuni de care suferă de mai mulți ani, dar a cărei cauză încă nu a fost identificată. De la 72 de kilograme, Iulia a ajuns la greutatea actuală, iar starea ei pare să se fi ameliorat.

„Corpul meu și-a dat un reset necesar, dar pe care eu nu l-am intuit. Analizele mele sunt perfecte. Fac sport, mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi, ceea ce până acum câteva luni mi s-ar fi părut de domeniul fantasticului”, a mărturisit vedeta, pentru Cancan.

Ea subliniază că nu a urmat nicio dietă drastică și nu a apelat la proceduri medicale pentru slăbit. „Nu am ținut nicio dietă miraculoasă, nu mi-am tăiat stomacul și nu am luat pastile sau injecții. Urăsc profund faptul că diverse persoane publice promovează toate mizeriile cu efecte adverse îngrozitoare”, a afirmat Iulia.

Vedeta spune că înainte se confrunta cu episoade severe de inflamație, care îi modificau vizibil forma corpului în doar câteva ore, afectându-i activitatea profesională. Acum, simptomele apar ocazional doar la nivelul feței și sunt mult mai ușoare.

„E clar că, la un moment dat, corpul meu a spus stop”, a declarat ea.

Iulia Albu afirmă că nu a fost niciodată supraponderală, însă diferența actuală se simte puternic în ceea ce privește rezistența ei fizică și echilibrul organismului. Vedeta le transmite celor care îi cer „rețeta miraculoasă” că soluția este, de fapt, una simplă: ascultarea propriului corp.

„Zeci de mii de persoane așteaptă de la mine o rețetă miraculoasă. Dar adevărul este că, atunci când nu ai probleme de sănătate corelate, trebuie să îți asculți corpul și atât”, a încheiat ea.