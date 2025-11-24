O însoțitoare de bord din Rusia, care a invitat armata ucraineană la un ceai, a fost condamnată la șapte ani de închisoare

O însoțitoare de bord din Rusia, Varvara Volkova, a fost condamnată la șapte ani de închisoare după ce a postat mesaje critice la adresa armatei ruse și a declarat că ar „invita armata ucraineană la un ceai” dacă aceasta ar ajunge la Moscova.

Varvara Volkova, angajată a companiei Ural Airlines, a fost găsită vinovată de tribunalul din Vidnoie, regiunea Moscova, în baza articolului 207.3 din Codul penal, care sancționează criticile publice la adresa forțelor armate, potrivit EFE.

Instanţa susţine că femeia ar fi publicat în chatul comunității Sopronovo mai multe mesaje în care acuza armata rusă de violențe împotriva civililor ucraineni.

Totodată, ar fi criticat telefonic un tanchist rus apărut la televiziune, iar într-un alt mesaj ar fi afirmat că „ar invita la un ceai” armata ucraineană dacă aceasta ar ajunge la Moscova.

Volkova fusese deja amendată în februarie pentru „discreditarea” armatei, inclusiv pentru că a scris în mediul online sloganul „Glorie Ucrainei!”.

La scurt timp, și-a pierdut locul de muncă și a fost ulterior arestată.

Sentința pronunțată duminică o trimite acum într-o colonie penală pentru șapte ani.