Un bărbat din Chicago, acuzat că l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump: „Ar trebui să fie executat. O să iau niște arme”

Un bărbat din Chicago a fost arestat şi acuzat federal pentru ameninţare după ce, potrivit procurorilor, a postat pe reţelele de socializare un videoclip în care îl ameninţa cu moartea pe preşedintele Donald Trump. El riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Trent Schneider, în vârstă de 57 de ani, a fost pus sub acuzare prin plângere penală pentru ameninţare cu rănirea unei persoane, au precizat procurorii din cadrul Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Nord din Illinois. Bărbatul a fost reţinut luni dimineaţă, iar un judecător federal din Chicago a ordonat ca el să rămână în custodie federală. Următoarea sa apariţie în instanţă este programată pentru o audiere privind detenţia, joi, relatează ABC News.

Ce a spus în postare

Conform plângerii, pe 16 octombrie Schneider a publicat pe Instagram un „videoclip în stil selfie” în care, potrivit procurorilor, a făcut referiri explicite la procurarea de arme şi la intenţia de a acţiona. În videoclip ar fi spus: „O să iau niște arme. Știu de unde pot face rost de o mulțime de arme și o să mă ocup singur de treabă”.

Tot în acel videoclip, potrivit plângerii, Schneider ar fi spus: „M-am săturat de toți fraudatorii voștri. Oamenii trebuie să moară și oamenii vor muri. Cărați-vă dracului cu toții, mai ales tu, Trump. Ar trebui să fii executat”.

Un utilizator din Florida care a vizionat videoclipul pe 16 octombrie l-a raportat autorităţilor, arată documentele anchetei.

Departamentul de Justiţie a anunţat că Schneider riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare federală dacă va fi condamnat pentru acuzaţia formulată.