Bărbat din Texas, inculpat pentru amenințarea președintelui american Donald Trump pe Facebook

Un bărbat de 52 de ani din Texas a pledat vinovat după ce l-a amenințat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, într-o postare pe Facebook înaintea vizitei republicanului în stat în luna iulie, anunță Departamentul de Justiție al SUA.

Pe 10 iulie 2025, Robert Herrera a comentat într-un articol al postului KSTA despre vizita lui Trump într-o zonă montană din Texas: „Nu voi rata”, alături de o fotografie de la tentativa de asasinat din 13 iulie 2024 din Butler, Pennsylvania, cu președintele înconjurat de agenți ai Serviciilor Secrete.

Un alt utilizator i-a răspuns: „Nu vei avea șansa, îți promit”. Herrera a replicat: „Tu urmezi”, atașând o imagine cu o pușcă de asalt și încărcătoare de muniție, conform rechizitoriului Departamentului de Justiție, citat de EFE și Agerpres.

Bărbatul a fost arestat pe 11 iulie în comitatul Bexar, unde locuiește. Acesta a pledat vinovat la acuzația de amenințare la adresa președintelui și riscă până la cinci ani de închisoare și o amendă maximă de 250.000 de dolari.