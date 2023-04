Ucraina, sub amenințarea viitoarelor alegeri prezidențiale din Statele Unite: „Problema” Trump

Cu 19 luni până la alegerile prezidențiale din 2024, Statele Unite sunt deja în pre-campanie. Dezbaterile sunt dominate deocamdată de probleme de politică internă. În același timp, războiul din Ucraina, care are implicații financiare semnificative, se impune ca subiect major de politică externă, alături de China.

Pozițiile asumate atât de candidații republicani, cât și de președintele în exercițiu Joe Biden vor avea un impact decisiv încă din 2023 asupra continuării ajutorului occidental pentru Ucraina, scrie pentru telos-eu.com reputatul jurnalist francez Antoine de Tarlé.

Vizita-surpriză efectută de Biden la Kiev în februarie și numeroasele sale declarații de sprijin necondiționat pentru Ucraina în fața agresorului rus au impresionat profund opinia publică din Europa. Am văzut în gesturile și declarațiile liderului de la Casa Albă un angajament ireversibil al celei mai mari puteri militare din lume, un angajament fără de care Kievul nu ar putea rezista tăvălugului rusesc.

Angajament cu un viitor incert

Și totuși, editorialiștii de la New York Times, Washington Post sau Wall Street Journal s-au arătat mai prudenți în comentarii. Ei au subliniat amploarea ajutorului acordat de SUA, care totalizează aproape o sută de miliarde de dolari, în condițiile în care Congresul, dominat de republicani, se lansează într-o lungă dezbatere asupra modalităților de reducere a unui deficit bugetar colosal. Prin urmare, au pus sub semnul întrebării capacitatea președintelui Biden de a continua în acest ritm o perioadă îndelungată. Unii chiar au stabilit un termen limită pentru vara acestui an.

Sondajele pre-electorale confirmă această precauție. Per ansamblu, conform datelor culese de Pew Research Center, subiectul ajutorării Ucrainei începe să divizeze opinia publică americană, așa cum este cazul și dosarelor interne majore. Evident, Partidul Democrat continuă să susțină linia adoptată de președinte în privința Ucrainei. 61% dintre alegătorii săi rămân în favoarea unui sprijin necondiționat. Nu același lucru este valabil și pentru electoratul republican: doar 27% aprobă ajutorul, iar acest procent continuă să scadă în condițiile în care se ridica la peste 60% în martie 2022. În plus, procentul de alegători republicani care consideră războiul din Ucraina o amenințare majoră pentru Statele Unite a scăzut de la 51% în martie 2022 la 29% în ianuarie 2023, iar 40% dintre republicani consideră că ajutorul acordat Ucrainei este excesiv.

În total, 43% dintre alegători aprobă activitatea lui Biden, în timp ce 34% o dezaprobă, ceea ce arată că o parte a electoratului independent începe să împărtășească scepticismul republicanilor.

Această evoluție își pune amprenta deja asupra poziționării potențialilor candidați. Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, văzut drept principalul concurent al lui Donald Trump pentru obținerea nominalizării republicanilor, a profitat de ocazie într-o emisiune pe Fox News cu Tucker Carlson, binecunoscut pentru ostilitatea sa față de susținerea Ucrainei, pentru a pune la îndoială interesul țării sale de a interveni în ceea ce el a numit o „dispută teritorială”. Însă această declarație s-a întors împotriva sa, deoarece mai mulți aleși republicani, în special potențiali candidați precum Niki Halley, au văzut în ea expresia unei lipse de competență în afaceri internaționale, un neajuns jenant pentru un aspirant la președinție. DeSantis a sesizat pericolul și a reacționat imediat numindu-l pe Putin drept ucigaș.

Influența majoră a lui Trump în rândul republicanilor

Această agitație superficială maschează problema fundamentală a Partidului Republican, și anume care este locul și influența lui Donald Trump, notoriu pentru pozițiile sale pro-Putin și ostil oricărei forme de sprijin pentru Ucraina. În prezent, cota lui Trump în sondaje este la egalitate cu cea a lui Biden, cu aproximativ 42% de opinii favorabile. În plus, luarea de poziție a lui DeSantis față de Ucraina a fost în van. În ciuda multiplelor sale încercări de a se alinia cu fostul președinte pentru a seduce marea clientelă republicană favorabilă lui Trump, diferența de popularitate dintre cei doi rămâne semnificativă, de ordinul a cincisprezece puncte procentuale și, după cum observă Nate Cohn, specialist în sondaje la New York Times, tendinta este în creștere. În mod clar, alegătorii republicani preferă originalul în locul copiei, mai ales că DeSantis refuză să răspundă atacurilor necruțătoare ale lui Trump de teamă să nu-și înstrăineze o parte din electorat.

Nici inculparea lui Trump pentru cumpărarea tăcerii unei actrițe porno în timpul campaniei din 2016 nu pare să aibă un impact negativ asupra comportamentului alegătorilor. Ei sunt la curent cu această afacere de ani de zile, iar mulți republicanii o văd ca pe o manevră nedreaptă împotriva fostului președinte, victimă, în opinia lor, a magistraților aleși sub etichetă democrată. O poziție preluată de majoritatea aleșilor formațiunii, care se tem mai mult decât orice să-și înstrăineze baza trumpistă, atât de influentă în alegerie primare. Unii observatori chiar cred că acest rechizitoriu poate aduce voturi pentru un bărbat care se prezintă zgomotos drept victima unei intrigi întunecate. În aceste condiții, șansele de victorie ale lui Trump în primarele republicane sunt considerabile.

Alegeri dificile pentru Biden

Această situație are, în mod inevitabil, impact asupra campaniei democraților. Biden și-a exprimat clar intenția de a candida din nou și își reorientează poziția pe menținerea majorității, apelând la independenți și la ceea ce mai rămâne din republicanii moderați. Însă dosarul ucrainean i-ar putea pune dificultăți serioase. Aripa de stânga a Partidului Democrat și-a exprimat deja rezervele față de ajutorul masiv acordat Ucrainei, invocând necesitatea sprijinirii celor mai defavorizate categorii ale populației americane afectate de inflație. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al acestei aripi, Alexandria Ocasio-Cortez, și-a reafirmat sprijinul pentru Biden.

Cu toate acestea, cel mai mare pericol pentru Biden este oboseala electoratului independent, care este mai puțin motivat decât democrații și pare a fi dezinteresat de acest conflict perceput ca fiind interminabil. Colac peste pupăză, președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, a evocat deja un control mai strict al livrărilor către Ucraina, susținând că singura prioritate pentru Washington este confruntarea cu China și apărarea Taiwanului.

Este previzibil că, odată cu intensificarea campaniei electorale, începând din septembrie anul acesta, Biden să fie supus unei presiuni tot mai mari pentru a rezolva problema ucraineană și a pune capăt ajutorului pentru această țară, mai ales dacă Trump se va erija în adversarul său. Retragerea bruscă din Afganistan a arătat că cel de-al 46-lea președinte al SUA nu ezită să ia decizii drastice atunci când este în joc supraviețuirea sa politică și cea a partidului său. Doar o minoritate de americani consideră că acest război dintr-o țară îndepărtată și puțin cunoscută este o amenințare pentru țara lor. Încă o dată, considerentele politice interne vor cântări decisiv asupra alegerilor geopolitice ale Statelor Unite, conchide Antoine de Tarlé, fost director la Ouest France Multimedia și profesor la Șocala de Jurnalism din cadrul Sciences Po.