Doi răniţi şi aproape 100 de persoane blocate în Alpi, după ce o telecabină a lovit bariera de la staţia de oprire

Două persoane au fost rănite, iar alte aproape 100 au rămas blocate în Alpii italieni, după ce o telecabină a lovit bariera de la stația de oprire. Turiștii, aflați la peste 2.800 de metri altitudine, urmează să fie evacuați cu elicopterul.

Un incident tehnic produs la telecabina din localitatea Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola, regiunea Piemont, s-a soldat cu rănirea a două persoane și blocarea temporară a instalației la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri.

În urma accidentului, autoritățile italiene au declanșat o operațiune de evacuare cu elicopterul pentru aproape 100 de persoane rămase izolate în zona Passo del Moro, potrivit agenției ANSA.

Accidentul s-a produs marţi, 30 decembrie, în jurul orei 11:25, la stația montană Monte Moro, când o cabină nu a reușit să se oprească la punctul stabilit și a lovit bariera stației de sosire.

Primele date indică faptul că telecabina ar fi ajuns la stație cu o viteză prea mare, ceea ce a determinat activarea sistemelor de siguranță și oprirea completă a instalației.

Cei doi pasageri răniți au primit imediat îngrijiri medicale la fața locului, fiind asistați de un medic și o asistentă medicală aflați întâmplător în zonă. Ulterior, ei au fost preluați de un elicopter medical, fiind transportaţi la spital. Conform informațiilor furnizate de autorități, starea lor este stabilă, iar viețile nu le sunt puse în pericol.

În total, șase persoane au necesitat evaluare medicală, majoritatea prezentând doar leziuni minore.

Turişti evacuaţi cu elicopterul

În momentul producerii accidentului, în zonă se aflau 99 de persoane: 94 de turiști și cinci muncitori, care, deşi nu au fost implicați direct în incident, au rămas blocați după oprirea telecabinei. Pentru evacuarea acestora, au fost mobilizate elicopterele pompierilor și ale poliției, operațiunea urmând să se desfășoare în mai multe zboruri, având în vedere altitudinea și condițiile din teren. Printre cei evacuați se află și copii.

De asemenea, ca măsură preventivă, pârtiile de schi au fost închise.

Cauza accidentului, o defecţiune tehnică

Telecabina din Macugnaga a fost construită în 1962 și a trecut printr-o amplă revizie generală la începutul anului 2023, când au fost înlocuite motoarele, scripetele și cabinele. Lucrările au costat aproximativ 2 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată în mare parte de regiunea Piemont, cu o contribuție suplimentară din partea municipalității Macugnaga.

Administratorul companiei Macugnaga Trasporti e Servizi, care operează instalația, a declarat că accidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică.

„Am avut o problemă tehnică. Evaluăm situaţia, dar informaţiile iniţiale sugerează că telecabina nu a încetinit corect la intrarea în staţie şi a lovit bariera staţiei”, a afirmat Filippo Besozzi.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav şi viaţa nimănui nu este în pericol. Din câte ştiu, şase persoane au fost implicate din punct de vedere medical. În cabină se aflau câteva persoane, nu ştiu exact câte în acest moment, iar cel care a suferit leziuni mai grave este un bărbat de 59 de ani, cu o leziune la braţ. Ceilalţi au suferit zgârieturi minore”, a explicat administratorul.

Referindu-se la starea instalației, ela precizat că telecabina „a frânat incorect şi s-au activat sistemele de urgenţă”. Deși sistemul nu ar fi suferit avarii majore, acesta va rămâne scos din funcțiune până la finalizarea tuturor verificărilor tehnice. „Telecabina este în prezent scoasă din funcţiune şi se organizează zboruri cu elicopterul pentru a aduce înapoi în sat cele aproximativ 90 de persoane care, deşi nu au fost implicate în accident, sunt blocate în zona Passo del Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri”, a încheiat el.