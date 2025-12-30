search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi răniţi şi aproape 100 de persoane blocate în Alpi, după ce o telecabină a lovit bariera de la staţia de oprire

0
0
Publicat:

Două persoane au fost rănite, iar alte aproape 100 au rămas blocate în Alpii italieni, după ce o telecabină a lovit bariera de la stația de oprire. Turiștii, aflați la peste 2.800 de metri altitudine, urmează să fie evacuați cu elicopterul.

Un incident tehnic produs la telecabina din localitatea Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola, regiunea Piemont, s-a soldat cu rănirea a două persoane și blocarea temporară a instalației la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri.

În urma accidentului, autoritățile italiene au declanșat o operațiune de evacuare cu elicopterul pentru aproape 100 de persoane rămase izolate în zona Passo del Moro, potrivit agenției ANSA.

Accidentul s-a produs marţi, 30 decembrie, în jurul orei 11:25, la stația montană Monte Moro, când o cabină nu a reușit să se oprească la punctul stabilit și a lovit bariera stației de sosire.

Primele date indică faptul că telecabina ar fi ajuns la stație cu o viteză prea mare, ceea ce a determinat activarea sistemelor de siguranță și oprirea completă a instalației.

Cei doi pasageri răniți au primit imediat îngrijiri medicale la fața locului, fiind asistați de un medic și o asistentă medicală aflați întâmplător în zonă. Ulterior, ei au fost preluați de un elicopter medical, fiind transportaţi la spital. Conform informațiilor furnizate de autorități, starea lor este stabilă, iar viețile nu le sunt puse în pericol.

În total, șase persoane au necesitat evaluare medicală, majoritatea prezentând doar leziuni minore.

Turişti evacuaţi cu elicopterul

În momentul producerii accidentului, în zonă se aflau 99 de persoane: 94 de turiști și cinci muncitori, care, deşi nu au fost implicați direct în incident, au rămas blocați după oprirea telecabinei. Pentru evacuarea acestora, au fost mobilizate elicopterele pompierilor și ale poliției, operațiunea urmând să se desfășoare în mai multe zboruri, având în vedere altitudinea și condițiile din teren. Printre cei evacuați se află și copii.

De asemenea, ca măsură preventivă, pârtiile de schi au fost închise.

Cauza accidentului, o defecţiune tehnică

Telecabina din Macugnaga a fost construită în 1962 și a trecut printr-o amplă revizie generală la începutul anului 2023, când au fost înlocuite motoarele, scripetele și cabinele. Lucrările au costat aproximativ 2 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată în mare parte de regiunea Piemont, cu o contribuție suplimentară din partea municipalității Macugnaga.

Administratorul companiei Macugnaga Trasporti e Servizi, care operează instalația, a declarat că accidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică.

 „Am avut o problemă tehnică. Evaluăm situaţia, dar informaţiile iniţiale sugerează că telecabina nu a încetinit corect la intrarea în staţie şi a lovit bariera staţiei”, a afirmat Filippo Besozzi.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav şi viaţa nimănui nu este în pericol. Din câte ştiu, şase persoane au fost implicate din punct de vedere medical. În cabină se aflau câteva persoane, nu ştiu exact câte în acest moment, iar cel care a suferit leziuni mai grave este un bărbat de 59 de ani, cu o leziune la braţ. Ceilalţi au suferit zgârieturi minore”, a explicat administratorul.

Referindu-se la starea instalației, ela precizat că telecabina „a frânat incorect şi s-au activat sistemele de urgenţă”. Deși sistemul nu ar fi suferit avarii majore, acesta va rămâne scos din funcțiune până la finalizarea tuturor verificărilor tehnice. „Telecabina este în prezent scoasă din funcţiune şi se organizează zboruri cu elicopterul pentru a aduce înapoi în sat cele aproximativ 90 de persoane care, deşi nu au fost implicate în accident, sunt blocate în zona Passo del Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri”, a încheiat el.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Ne așteaptă o lună ianuarie istorică în România. Ce se întâmplă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe ilegalități. Ce despăgubiri se cer
fanatik.ro
image
Cum a devenit China o putere militară de top în doar zece ani. Supremația strategică a Occidentului, pusă în pericol
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
antena3.ro
image
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
observatornews.ro
image
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
cancan.ro
image
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
prosport.ro
image
Vine furia albă în România! Vor fi troiene de zăpadă, viscol puternic. A fost schimbată prognoza meteo
playtech.ro
image
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Florinel Coman! Decizie complet neașteptată
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Carmen Harra spune că anul 2026 va fi unul foarte bun: Cel mai extraordinar lucru este crearea de organe. Omenirea va trăi mai mult. Și asta nu e tot!
romaniatv.net
image
Lista tuturor sărbătorilor din 2026! Iată ce vom sărbători în fiecare lună a anului
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea