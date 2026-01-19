Lukașenko, invitat personal de Trump în Consiliul pentru Pace: „Belarus, gata să construiască o pace durabilă”

Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează Al Jazeera.

În mesaj, Trump propune înființarea unui „Consiliu pentru Pace”, o nouă organizație internațională menită să contribuie la soluționarea situațiilor de conflict, inclusiv a crizei din Gaza.

În declarația oficială se precizează: „Partea americană vede Belarusul — și acest lucru este menționat în mod direct în textul apelului — ca un stat gata să‑și asume responsabilitatea nobilă de a construi o pace durabilă și de a da exemplu, investiind într‑un viitor sigur și prosper pentru generațiile viitoare.”

MAE belarus a mai subliniat că consideră această propunere „o recunoaștere a meritelor personale și a autorității internaționale a șefului statului belarus”, iar invitația a fost transmisă și primită în mod pozitiv de către Lukașenko.

Ministerul a mai precizat că Belarus este „gătit să participe la activitatea Consiliului pentru Pace” și speră ca organizația să‑și extindă competențele mult dincolo de mandatul inițial propus, ceea ce i‑ar permite să joace un rol mai larg în soluționarea conflictelor internaționale.

În paralel, Administrația Prezidențială de la București a confirmat că și președintele României, Nicușor Dan, a primit o scrisoare similară din partea lui Trump, prin care țara noastră este invitată să devină membră a „Consiliului pentru Pace” în calitate de stat fondator.

Inițiativa face parte din planurile administrației americane de a extinde mandatul acestui organism, inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone de conflict, precum Ucraina și Venezuela, susțin sursele citate.