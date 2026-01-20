Trump vrea să înlocuiască ONU cu Consiliul Păcii: „Nu a fost foarte utilă, ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”

Președintele american Donald Trump a declarat marți, că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizația Națiunilor Unite (ONU), pe care o consideră incapabilă să rezolve conflictele internaționale.

Jurnaliștii l-au întrebat pe Donald Trump, la conferința de presă, dacă noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizația Națiunilor Unite (ONU).

„S-ar putea”, a răspuns Trump. „ONU nu a fost foarte utilă. Sunt un mare admirator al potențialului ONU, dar aceasta nu și-a atins niciodată potențialul”, a declarat Trump reporterilor, potrivit CNN.

„ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu. Nu m-am adresat niciodată acestei organizații, nici măcar nu m-am gândit să o fac”, a spus liderul american.

Consiliul pentru Pace a fost înființat ca parte a acordului lui Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza.

El a trimis invitații liderilor mondiali în această săptămână pentru a face parte din acest consiliu, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu va accepta, invocând întrebări cu privire la sfera de competență a consiliului.

Marți dimineață, Tom Fletcher, înaltul responsabil umanitar al ONU, a declarat că acest Consiliu al Păcii al lui Trump nu va înlocui organizația sa.

„Eu și colegii mei suntem convinși că Organizația Națiunilor Unite nu va dispărea”, a declarat Tom Fletcher.