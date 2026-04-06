Trump este mai periculos decât Putin, cred spaniolii. Jumătate dintre ei vorbesc de Al Treilea Război Mondial

Un sondaj realizat pentru publicația El Pais arată că cetățenii din Spania îl percep pe Donald Trump drept cea mai mare amenințare la adresa păcii mondiale, înaintea lui Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Fiecare nou sondaj de opinie vine să confirme respingerea masivă a spaniolilor față de figura președintelui Statelor Unite. O analiză realizată pentru publicația El Pais relevă un scor devastator pentru președintele SUA: spaniolii îl consideră pe Donald Trump cea mai mare amenințare la adresa păcii mondiale, ușor înaintea lui Vladimir Putin, urmați amândoi de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Sondajul relevă un pesimism profund cu privire la viitorul planetei, până la punctul în care nici măcar 10% dintre respondenți nu se așteaptă ca acesta să fie mai prosper și mai stabil, scrie El Pais.

De asemenea, se observă o divizare aproape în două tabere, foarte marcată de diferențele ideologice, în rândul spaniolilor cu privire la creșterea cheltuielilor pentru apărare. În schimb, ieșirea din NATO este susținută doar de alegătorii partidului Podemos.

Când respondenții sunt rugați să aleagă liderii care pun cel mai mult în pericol pacea pe planetă, Trump este menționat de 81%, față de 79,3% care îl menționează pe Putin și 71,2% pe Netanyahu. Restul liderilor propuși de compania 40dB (care a făcut sondajul) se află la o distanță mai mare: noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei (62,9%); președintele nord-coreean Kim Jong-Un (62,25%) și, la o distanță și mai mare, șeful statului celeilalte superputeri, China, Xi Jinping, care se situează la 49,3%.

Sondajele confirmă faptul că actualitatea internațională a devenit o componentă principală a știrilor urmărite de spanioli: doi din trei afirmă că o urmăresc. Totuși, este frapantă diferența enormă în funcție de vârstă și sex. Între cei mai în vârstă și cei mai tineri există o diferență de aproape 20 de puncte procentuale în favoarea celor dintâi în ceea ce privește urmărirea acestui tip de știri. O prăpastie similară cu cea care separă bărbații de femei, aceștia fiind mult mai atenți la ceea ce se întâmplă în lume.

50% dintre spanioli consideră că este posibil un nou război mondial

Situația mondială agitată a răspândit un strat dens de fatalism în rândul populației. Datele sunt categorice: aproape 70% se declară pesimiști în privința viitorului; aproximativ jumătate prevăd că acesta va fi violent, autoritar și inegal, în timp ce mai puțin de 10% îl privesc cu speranța unei îmbunătățiri. Posibilitatea unei involuții democratice în SUA și UE pare plauzibilă pentru 59% în primul caz și 54% în al doilea. În proporție de doi din trei respondenți sau chiar mai mult, se prevede că americanii vor întreprinde noi aventuri militare, inclusiv în Groenlanda și Cuba, și că conflictul din Orientul Mijlociu va duce la o criză economică globală. Jumătate consideră posibilă un război la scară mondială. Temerile că Putin ar putea invada o țară din UE scad la 39%.