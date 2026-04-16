search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul din Iran, între impasul tactic și haosul strategic

0
0
Publicat:

La șapte săptămâni de la declanșare, conflictul din Iran demonstrează că există ceva mai imprevizibil decât președintele Trump: războiul în sine. Impasul Ormuz confirmă, la distanță de aproape cinci secole, avertismentul lui Machiavelli: „Poți începe un război când vrei, dar el nu se termină atunci când dorești”.

FOTO EPA EFE
Șocul global este în plină desfășurare, cu impact tot mai grav de când a fost blocată zona strategică prin care tranzita o cincime din petrolul mondial. Superioritatea militară americană s-a dovedit până acum insuficientă în fața unui adversar periculos și dincolo de moarte: ayatolahul Khamenei – a cărui lichidare trebuia să fie lovitura fatală pentru regimul iranian, în dimineața zilei de 28 februarie.

Improvizației impuse de Trump armatei SUA i s-a răspuns cu aplicarea doctrinei „apărării ofensive”, pe care Ali Khamenei a dezvoltat-o din 2012. Scopul ei este de a combate inamicul dincolo de granițele Iranului, prin rețeaua armată complexă pe care acesta și-a creat-o în regiune, prin atacuri cu drone și rachete asupra statelor aliate SUA din vecinătate și, mai ales, prin recurgerea la arma energetică.

Iranul a luat interconectata economie globală ostatică în războiul de supraviețuire a republicii islamice. Războiul economic ne costă, tot mai mult, pe fiecare dintre noi, în viața de zi cu zi. 

Europa, marea perdantă?

Modul în care Teheranul își folosește capacitățile asimetrice de ripostă contribuie la erodarea mitului invincibilității americane. În zadar își revarsă liderul american frustrarea asupra partenerilor săi europeni din NATO – pe care nu i-a consultat înainte de a ataca și pe care i-a ostilizat, de anul trecut, prin amenințările cu taxe vamale și cu anexarea Groenlandei. Europa riscă să fie principala perdantă, economic și strategic, a jocurilor de putere din jurul acestui război. 

Iar ruptura transatlantică se adâncește spre satisfacția Rusiei. Relaxarea temporară a sancțiunilor impuse de SUA asupra petrolului rusesc și creșterea prețului l-au salvat pe Putin exact când volumul exporturilor de petrol rusesc și veniturile din acest sector vital pentru Rusia ajunseseră, în februarie, la cel mai scăzut nivel după invadarea Ucrainei. 

Economia rusă, aflată în pragul recesiunii, a primit o gură nesperată de oxigen. În prima săptămână din aprilie, veniturile din exportul de petrol au sărit la cea mai înaltă treaptă din iunie 2022. Fapt care se va reflecta în capacitatea Moscovei de a-și finanța în continuare campania militară.

Războiul din Iran este un dar pentru Putin și pentru că stocurile de armament american sunt direcționate spre Orientul Mijlociu, cu riscul de a priva Ucraina de sprijin în perioada următoare.

Cursa pentru supremația globală

La rândul ei, China încearcă să profite de criza din Iran, în plan diplomatic, pentru a se afișa ca partener global mai predictibil decât SUA. Dar începe să resimtă efectele economice, după ce, inițial, au fost atenuate de plasa de siguranță a unui mix energetic diversificat, în care petrolul reprezintă 18%, potrivit Agenției Internaționale a Energiei. Iranul asigura, înainte de război, 12% din aprovizionarea cu petrol a Chinei, care cumpăra 80% din petrolul iranian.

Probabil, însă, cel mai important pentru China este să cântărească până unde poate merge disponibilitatea lui Trump de a folosi forța militară: până la apărarea Taiwanului în fața unei eventuale agresiuni chineze?

Operațiunea spectaculoasă de capturare a președintelui Venezuelei și atacurile SUA asupra infrastructurii, inclusiv nucleare, a Iranului au, probabil, valoare mai mare de avertisment, decât ca un precedent ce ar putea fi invocat de Beijing, într-un ipotetic elan expansionist. Un elan ce ar putea fi stimulat de o redirecționare de lungă durată de forțe americane dinspre spațiul Indo-Pacific spre Golful Persic.

În orice caz, impactul blocadei din Ormuz este de interes pentru Beijing, având în vedere dependența cronică a Taiwanului de importurile de energie (peste 95% din necesarul insulei) și efectul sufocant al unei blocade pe care China ar avea capacitatea să o impună porturilor taiwaneze, aflate la 130 – 180 de km de coastele sale.

E evident, deocamdată, că acțiunile SUA din Venezuela și Iran au lovit doi aliați importanți ai Chinei. Și că punctele de interes ale lui Trump – Groenlanda, Venezuela și Iran – au un punct comun: bogăția de resurse naturale. Care resurse sunt esențiale în cursa cu China pentru supremația globală.

Dincolo de retorica amețitoare a președintelui SUA, există o constantă în acțiunile administrației Trump: haosul strategic. Rămâne de văzut cui va profita în final această permanentă provocare de dezordini internaționale. 

Mai multe de la Horia Blidaru

Spectacol-manifest: Frida Kahlo la București
Opinii
Dincolo de Trump
Opinii
Bătălia pentru Cotroceni: Cât de finlandezi vrem să fim?
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani
stirileprotv.ro
image
Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Pensie crescută: Unui pensionar i se recunosc 15 ani munciți la grupa a II-a. Decizia ajută toți pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Cum pot obține românii din Italia bonusul de 1.000 de euro pentru fiecare copil
playtech.ro
image
Programul complet al sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă în timpul Campionatului Mondial. Toate datele-cheie. Update
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Anunț din PSD privind coaliția de guvernare! Social-democrații au decis!
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei

OK! Magazine

image
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță