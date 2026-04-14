Negocierile SUA–Iran s-ar putea relua în Pakistan în „următoarele două zile”: „Ar trebui să rămâneți acolo, pentru că ceva s-ar putea întâmpla”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile dintre Statele Unite și Iran ar putea fi reluate în următoarele zile, după eșecul primei runde desfășurate în weekend. Trump a sugerat că discuțiile ar putea continua în Pakistan, unde au avut loc și negocierile anterioare.

„Ar trebui să rămâneți acolo, pentru că ceva s-ar putea întâmpla în următoarele două zile și înclinăm să mergem mai degrabă acolo pentru noi negocieri cu Iranul”, a declarat liderul de la Casa Albă, într-un interviu acordat publicației New York Post.

Trump a lăudat rolul jucat de comandantul armatei pakistaneze, Asim Munir, despre care a spus că face o „muncă extraordinară” în medierea dialogului dintre Washington și Teheran.

„El este fantastic, prin urmare este mai probabil să ne întoarcem acolo”, a adăugat acesta.

Prima rundă de negocieri, desfășurată în weekend în Pakistan, s-a încheiat fără rezultat. În urma acestui eșec, Donald Trump a anunțat impunerea unei blocade navale împotriva Iranului, intrată în vigoare luni.

Cu toate acestea, măsura nu a fost complet eficientă, două nave comerciale plecate din porturi iraniene reușind să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, în ciuda restricțiilor impuse.

Unde s-au împotmolit negocierile SUA-Iran. Gestul care i-a iritat pe iranieni

Negocierile din weekend între Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului s-au blocat din cauza diferențelor de opinie majore legate de îmbogățirea uraniului, relatează Axios, citând surse.

În cadrul discuțiilor de la Islamabad, oficialii americani au propus ca Iranul să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, condiție la care Teheranul a răspuns cu o perioadă mult mai scurtă, „de o singură cifră”, au declarat surse apropiate negocierilor.