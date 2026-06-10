Trump: SUA au confiscat milioane de barili de petrol iranian și vor lovi din nou Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că Statele Unite au confiscat milioane de barili de petrol iranian și că armata americană va continua operațiunile împotriva Iranului.

Vorbind cu jurnaliștii în Biroul Oval, Trump a susținut că forțele americane au interceptat recent 22 de nave care transportau petrol iranian.

„Am confiscat milioane de barili de petrol. Nimeni nu știe asta. Nici Iranul nu știa, până acum. În urmă cu câteva nopți am oprit 22 de nave. Noaptea târziu, fără lumini”, a afirmat liderul american, citat de CBS News.

Trump a adăugat că Statele Unite au lovit instalații radar iraniene și a susținut că aceste operațiuni au contribuit la creșterea prețului petrolului.

Noi amenințări la adresa Iranului

La câteva ore după atacurile din noaptea precedentă, Trump a avertizat că armata americană va continua operațiunile împotriva Iranului și că vor urma noi lovituri.

„I-am lovit puternic ieri și îi vom lovi din nou astăzi”, le-a spus Trump jurnaliștilor, potrivit BBC.

El a reiterat apelul către Teheran de a accepta un acord și a susținut că Iranul a fost „complet învins din punct de vedere militar”.

Anterior, Trump a scris pe rețeaua Truth Social că Iranul „a întârziat prea mult negocierile” și că „va trebui să plătească prețul”.

Iranul acuză Washingtoul că sabotează diplomația

Ministerul iranian de Externe a acuzat Statele Unite că subminează eforturile diplomatice prin mesajele contradictorii și prin continuarea operațiunilor militare.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a criticat, la rândul său, amenințările privind posibile atacuri asupra infrastructurii critice.

„Infrastructura critică reprezintă sursa de viață a populației. Amenințările la adresa rețelelor de transport, energiei sau alimentării cu apă nu sunt o demonstrație de forță, ci un semn de disperare”, a transmis acesta pe platforma X.

Conflictul actual din Orientul Mijlociu a izbucnit la sfârșitul lunii februarie, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului. În aprilie, cele două părți au convenit asupra unui armistițiu temporar, însă au continuat să schimbe periodic lovituri și acuzații reciproce.