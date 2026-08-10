 Mii de oameni au protestat în 22 de orașe din Polonia față de violențele asupra refugiaților ucraineni | adevarul.ro
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Video Mii de oameni au protestat în 22 de orașe din Polonia față de violențele asupra refugiaților ucraineni

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Mii de oameni au participat duminică la manifestații organizate în 22 de orașe din Polonia pentru a denunța violențele și atacurile îndreptate împotriva refugiaților ucraineni. Protestele au avut loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre Varșovia și Kiev, alimentate atât de incidente recente, cât și de disputele privind trecutul istoric al celor două țări. 

Mii de oameni au protestat în 22 de orașe din Polonia. FOTO: Captură Video
Mii de oameni au protestat în 22 de orașe din Polonia. FOTO: Captură Video

În majoritatea orașelor, manifestațiile au început după ora locală 17:00, sub sloganul „Nu fi indiferent”. Campania națională este organizată de Comitetul pentru Apărarea Democrației și reprezintă, potrivit organizatorilor, un răspuns la creșterea numărului de agresiuni verbale și fizice îndreptate împotriva persoanelor din cauza originii, limbii sau aspectului lor,  relatează TVP World.

Acțiunile au fost precedate vineri de o demonstrație desfășurată sub sloganul „Polonia mea nu bate, nu jignește și nu incită”. Organizatorii au transmis cancelariei premierului și Ministerului Afacerilor Interne o petiție semnată de peste 11.000 de persoane, prin care cer autorităților să ia măsuri ferme împotriva atacurilor asupra cetățenilor ucraineni.

Datele poliției poloneze arată că problema este în creștere. În primul semestru din 2026, cetățenii ucraineni au depus 180 de sesizări privind infracțiuni motivate de ură, cu peste 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Printre cazurile raportate se numără agresiuni fizice, insulte și alte acte motivate de naționalitate.

Unul dintre incidentele care au atras atenția în ultimele săptămâni s-a produs în iulie, la Wrocław, unde un cuplu de ucraineni a fost bătut. La Varșovia, poliția a reținut cinci tineri polonezi, cu vârste între 15 și 18 ani, după agresarea violentă a trei adolescenți ucraineni. Într-un alt caz, la Poznan, un băiat ucrainean a fost insultat într-un tramvai, iar un polonez în vârstă de 60 de ani care a intervenit pentru a-l apăra a fost la rândul său bătut. Poliția a arestat ulterior doi suspecți.

Polonia găzduiește aproape un milion de refugiați ucraineni și este, după Germania, statul membru al Uniunii Europene cu cel mai mare număr de persoane refugiate din Ucraina aflate sub protecție temporară. În acest context, creșterea incidentelor anti-ucrainene a devenit un subiect tot mai sensibil în politica și societatea poloneză.

Tensiunile sunt amplificate și de declarațiile unor politicieni. Europarlamentarul Tobiasz Bochenowski, fost candidat la funcția de primar al Varșoviei, a afirmat recent că, în cazul revenirii partidului Lege și Justiție (PiS) la guvernare, bărbații ucraineni de vârstă militară care nu lucrează legal în Polonia ar trebui deportați. Ministerul polonez de Interne a calificat astfel de declarații drept populism.

În paralel, relațiile dintre Varșovia și Kiev au fost afectate de o nouă dispută privind istoria celor două țări. Decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a atribui unei unități militare numele „Eroii UPA” a provocat reacții puternice în Polonia. Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) este acuzată de autoritățile și istoricii polonezi de uciderea a zeci de mii de polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În urma acestei decizii, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție poloneză care îi fusese acordată. Disputa istorică se adaugă astfel tensiunilor sociale și politice deja existente, într-un moment în care Polonia continuă să fie unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

Sloganul actualelor manifestații, „Nu fi indiferent”, face trimitere la discursul susținut de Marian Turski, supraviețuitor al lagărului Auschwitz, la 27 ianuarie 2020, cu ocazia comemorării a 75 de ani de la eliberarea lagărului. Turski a avertizat atunci asupra pericolului tolerării discriminării, încălcării drepturilor omului și persecutării minorităților.

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