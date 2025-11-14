Președintele Maduro îl avertizează pe Donald Trump că va avea un „război fără sfârșit” dacă atacă Venezuela. Care sunt ultimele scenarii

Tensiunea dintre Statele Unite și Venezuela a crescut semnificativ în ultimele zile, după ce președintele venezuelean Nicolás Maduro i-a transmis lui Donald Trump un apel direct la „pace, nu război”, în contextul în care Washingtonul își extinde prezența militară în emisfera vestică, notează The Guardian.

Vorbind pentru CNN, chiar în fața palatului prezidențial Miraflores din Caracas, Maduro a criticat politica Administrației Trump în regiune și a avertizat împotriva declanșării unui nou conflict major.

„Nu mai vrem războaie fără sfârșit. Nu mai vrem intervenții nedrepte. Nu mai vrem scenarii precum cele din Libia sau Afganistan. Vrem pace”, a declarat liderul venezuelean, în timp ce își croia drum prin mulțimea adunată la un miting pro-guvernamental.

Declarațiile lui Maduro au venit la câteva ore după ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat lansarea operațiunii Southern Spear, prezentată ca o acțiune menită să apere teritoriul SUA de amenințările „narco-teroriste”.

„Emisfera vestică este cartierul Americii – și îl vom proteja”, a transmis Hegseth pe platformele sociale, susținând că operațiunea are scopul de a „apăra patria” și de a bloca traficul de droguri care „ucide cetățenii americani”.

Anunțul lui Hegseth ridică însă numeroase semne de întrebare, având în vedere că, încă de acum 10 luni, Comandamentul Naval al SUA pentru America de Sud anunțase intenția de a lansa o misiune bazată pe sisteme autonome pentru monitorizarea traficului ilicit în zona Caraibelor.

În realitate, mai mulți analiști consideră că Washingtonul încearcă să reîmpacheteze strategia de presiune asupra Caracasului, strategie care în ultimele luni a inclus atacuri letale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific.

Administrația Trump susține că operațiunea este parte a „războiului împotriva drogurilor”, însă datele contrazic legătura directă cu Venezuela. Țara nu produce cocaină – producția este concentrată în Bolivia, Columbia și Peru –, iar rutele cu fentanil trec în principal prin Mexic.

Astfel, amplul dispozitiv militar american, considerat cel mai mare desfășurat în regiune de la invazia Panama din 1989, este interpretat de experți ca un efort politic de a obține un obiectiv ratat în primul mandat al lui Trump: înlăturarea lui Maduro.

Potrivit CBS News, responsabili militari americani i-au prezentat președintelui opțiuni privind „posibile operațiuni în Venezuela, inclusiv lovituri terestre”, deși nu ar exista o decizie finală în acest sens.

La Caracas, reacțiile au fost imediate și dure.

„Nu îndrăzniți. Suntem pregătiți”, a declarat ministrul venezuelean de externe, Yván Gil, într-un mesaj adresat direct „imperiului nord-american”.

Surse citate de Reuters susțin că regimul Maduro a elaborat deja un plan de răspuns în cazul unui atac aerian american. Documentul prevede organizarea unor unități mici, dispersate în peste 280 de puncte din țară, pregătite pentru acțiuni de gherilă, sabotaj și tactici menite să țină la distanță forțele străine.

Un al doilea scenariu, denumit intern „strategia anarhizării”, ar presupune transformarea Caracasului într-un oraș imposibil de administrat de eventuale trupe de ocupație, prin acțiuni coordonate ale serviciilor de informații și ale grupurilor loiale regimului.

Deocamdată, nu există indicii clare că Washingtonul ar fi gata să autorizeze o intervenție directă, însă tonul tot mai dur al Administrației Trump și mobilizarea militară masivă sporesc temerile privind o escaladare rapidă a crizei.