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Cartea care pune pe jar administrația Trump. Secretarul Trezoreriei l-ar fi numit pe Zelenski „un mic nenorocit” și „un Mr. Bean drogat”

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Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-ar fi descris pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în termeni extrem de jignitori și i-ar fi recomandat lui Donald Trump să nu îl primească la Casa Albă înainte de semnarea unui acord privind resursele minerale ale Ucrainei, potrivit unei noi cărți dedicate celui de-al doilea mandat al liderului republican.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. FOTO: X
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. FOTO: X

Dezvăluirile apar în volumul „Regime Change”, semnat de jurnaliștii Maggie Haberman și Jonathan Swan de la The New York Times, care urmează să fie publicat marți și din care The Guardian a prezentat fragmente, notează The Guardian. 

Potrivit autorilor, mai mulți colaboratori ai lui Trump se temeau că vizita lui Zelenski la Casa Albă, din 28 februarie 2025, s-ar putea transforma într-un conflict diplomatic.

„Mai mulți consilieri ai lui Trump erau îngrijorați de posibilitatea unei crize atunci când Zelenski urma să vină la Casa Albă”, notează autorii. Înaintea întâlnirii, fostul consilier pentru securitate națională Mike Waltz ar fi încercat fără succes să transmită echipei ucrainene că Zelenski ar trebui să poarte costum.

În același timp, Bessent i-ar fi recomandat insistent lui Trump să nu permită accesul liderului ucrainean în Casa Albă până când acesta nu semna acordul privind exploatarea resurselor minerale.

Cartea susține că secretarul Trezoreriei folosea frecvent expresii dure la adresa lui Zelenski în discuțiile private.

„M-am ocupat de acest mic nenorocit”, le-ar fi spus Bessent apropiaților săi despre liderul de la Kiev.

„E viclean. E ca un copil cu nevoi speciale pentru europeni. Și se comportă ca un Mr. Bean drogat”, ar fi adăugat oficialul american, potrivit autorilor.

În cele din urmă, Zelenski a fost primit la Casa Albă, însă întâlnirea s-a transformat rapid într-un schimb tensionat de replici.

Haberman și Swan scriu că vicepreședintele JD Vance s-a enervat tot mai mult pe măsură ce liderul ucrainean insista asupra necesității unor garanții de securitate din partea Statelor Unite.

„Cei prezenți puteau observa că Vance se înroșea treptat”, notează autorii, adăugând că solicitările lui Zelenski au fost percepute de vicepreședinte drept lipsă de respect și nerecunoștință.

După întâlnire, Bessent a criticat public comportamentul președintelui ucrainean.

„Am fost șocat, șocat că președintele Zelenski a intrat în Biroul Oval, s-a comportat astfel, a vorbit cu președintele și cu vicepreședintele în acest mod și, mai important, a manifestat lipsă de respect față de poporul american”, declara atunci Bessent pentru Bloomberg.

Cartea descrie și o confruntare anterioară dintre cei doi lideri, în timpul unei vizite a lui Bessent la Kiev, când încerca să obțină semnarea acordului privind mineralele.

Potrivit autorilor, discuția ar fi degenerat într-o ceartă care a durat aproximativ 45 de minute.

„Timp de 45 de minute, cei doi și-au reproșat reciproc diverse lucruri. Bessent era în funcție de doar câteva zile și deja ajunsese să se certe cu liderul unei țări aflate în război”, scriu Haberman și Swan.

La un moment dat, oficialul american i-ar fi spus lui Zelenski: „Ce dracu' vrei să faci?”.

Negocierile privind acordul mineralelor ar fi fost complicate și de divergențele dintre Bessent și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, referitoare la formularea documentului.

Autorii susțin că Donald Trump i-ar fi cerut în cele din urmă Ușei Vance, soția vicepreședintelui JD Vance și absolventă a Facultății de Drept de la Yale, să analizeze modificările propuse de partea ucraineană.

Potrivit cărții, aceasta ar fi catalogat documentul drept „îngrozitor” și ar fi intervenit substanțial asupra textului.

Volumul conține și o afirmație care l-ar putea pune într-o situație delicată pe secretarul Trezoreriei în relația cu Donald Trump.

Potrivit autorilor, Bessent le-ar fi spus unor apropiați că Trump îi amintește de fostul său șef, investitorul miliardar George Soros, una dintre figurile cel mai des criticate în cercurile conservatoare americane.

„Sunt același animal”, ar fi spus Bessent despre Trump și Soros, potrivit relatării din carte.

Până în prezent, Departamentul Trezoreriei SUA nu a comentat public informațiile prezentate în volumul care urmează să fie lansat săptămâna viitoare.

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