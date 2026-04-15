Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus

Un nou episod tensionat în războiul declarațiilor și al simbolurilor vine dinspre Teheran, după ce o ambasadă iraniană a distribuit un videoclip realizat cu inteligență artificială în care președintele american Donald Trump este aruncat în Iad de Iisus.

Clipul pornește de la o imagine publicată anterior de Trump pe platforma Truth Social, în care acesta se prezenta într-o ipostază mesianică, vindecând un om. În versiunea iraniană reinterpretată, Iisus coboară din cer și îi transmite lui Trump: „A sosit momentul judecății tale”, înainte de a-l lovi și de a-l arunca într-un abis în flăcări.

Trump a susținut că imaginea inițială nu avea conotații religioase, ci era menită să îl prezinte „ca pe un medic” care ajută oamenii, făcând referire inclusiv la activitatea Crucii Roșii.

„A fost despre mine ca doctor, ajutând oamenii. Eu îi fac pe oameni mai bine”, a declarat acesta, respingând interpretările critice.

Cu toate acestea, postarea a stârnit un val de reacții negative, inclusiv din partea susținătorilor săi. Unii utilizatori l-au acuzat de blasfemie, iar alții au făcut referire la pasaje biblice, sugerând că o astfel de reprezentare ar putea fi asociată cu figura Antichristului. Imaginea a fost ulterior ștearsă.

Controversa s-a extins și în plan religios și politic. Trump a fost criticat de lideri și credincioși creștini, mai ales pe fondul declarațiilor sale la adresa Papei Leon, despre care a afirmat că „nu face o treabă bună”.

În dispută a intervenit și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care a condamnat public afirmațiile lui Trump la adresa liderului Bisericii Catolice.

La rândul său, Papa Leon a reacționat într-un interviu acordat Reuters, evitând o confruntare directă, dar subliniind că mesajul religios nu ar trebui instrumentalizat.

„Nu cred că mesajul Evangheliei trebuie folosit în acest mod. Voi continua să vorbesc împotriva războiului și pentru dialog și soluții pașnice”, a declarat acesta.

Episodul reflectă o escaladare a retoricii simbolice și digitale, în care imaginile generate de inteligență artificială devin instrumente de mesaj politic și propagandă, amplificând tensiunile deja existente pe scena internațională.