Video Viktor Orbán, filmat pe ascuns de Peter Magyar, în timp ce citea pe terasa vilei sale. „Ce crezi că lecturează? Discursul său de rămas bun?”

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a publicat pe Facebook, alături de o descriere ironică, un videoclip filmat în apropierea reședinței oficiale a actualului premier, Viktor Orbán, surprins aparent fără să știe că este înregistrat.

În video, Viktor Orbán apare pe terasa reședinței, plimbându-se și citind ceva. Clipul a fost însoțit de un mesaj ironic din partea lui Peter Magyar.

„Viața este cel mai mare regizor. În timp ce președintele își arăta biroul pe care îl va părăsi în curând, eu îmi îndreptam atenția spre prim-ministrul care își încheie mandatul, aflat în grădina alăturată”, a scris acesta.

Totodată, Peter Magyar și-a întrebat urmăritorii ce anume citește premierul ungar, oferind mai multe variante ironice: un discurs de rămas-bun, un ziar național cu știri sportive sau declarația zilei a președintelui american Donald Trump.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a câștigat alegerile parlamentare în fața formațiunii de guvernământ Fidesz, condusă de Viktor Orbán.

Potrivit rezultatelor oficiale, după numărarea a 98,9% din voturi, partidul Tisza a obținut 53,07% din sufragii, asigurându-și 138 din cele 199 de mandate din parlament.

Înfrângerea categorică a lui Viktor Orban în alegerile de duminică, 12 aprilie, marchează o schimbare majoră în politica Ungariei și o lovitură pentru Kremlin, care a beneficiat ani la rând de sprijinul Budapestei în interiorul Uniunii Europene. Poate că Ungaria nu mai este aliatul lui Putin, dar nu-și poate permite o ruptură totală de Rusia, care păstrează un instrument important de influență, energia, scrie The New York Times

Liderul Tisza a transmis că nu va merge spre o ruptură totală, invocând dependența energetică construită în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Ungaria importă mai mult de 80% din gazul natural și petrolul brut din Rusia, iar contractele pe termen lung, inclusiv cele privind centrala nucleară de la Paks, sunt greu de modificat rapid.