Video Donald Trump anunță un plan pentru reducerea costurilor medicale din SUA, în plină campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului

Președintele american Donald Trump a prezentat joi un plan de reducere a costurilor asistenței medicale, o temă centrală în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului și un punct sensibil pentru administrația sa.

„Planul nostru vă pune pe dumneavoastră pe primul loc şi vă pune mai mulţi bani în buzunare”, a declarat liderul de la Casa Albă, într-un mesaj video publicat pe rețeaua X de Casa Albă.

Cu toate acestea, implementarea măsurilor va necesita aprobarea Congresului, unde republicanii dețin o majoritate slabă, iar opoziția democrată se anunță fermă, relatează AFP și Agerpres.

Donald Trump susține că proiectul său, deocamdată prezentat doar în linii generale, va duce la scăderea prețurilor medicamentelor, care sunt considerabil mai mari în Statele Unite decât în alte țări dezvoltate.

Totodată, președintele Trump propune redirecționarea fondurilor care subvenționează în prezent companiile private de asigurări, astfel încât acestea să ajungă direct la gospodării, argumentând că sistemul ar fi mai avantajos pentru populație.

Costul asistenței medicale reprezintă una dintre principalele teme ale alegerilor din toamnă, când vor fi reînnoite toate mandatele din Camera Reprezentanților și o treime din cele ale Senatului.

Potrivit unui sondaj AP/Norc, 52% dintre americani consideră că politicile lui Donald Trump au avut până acum un impact negativ asupra cheltuielilor lor medicale.

Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre democrați și republicani legate de subvențiile pentru programul Obamacare. După expirarea acestora, la 31 decembrie, milioane de americani s-au confruntat cu creșteri semnificative ale primelor de asigurare. Datele federale arată că aproape 1,5 milioane de persoane au ales să nu își mai reînnoiască polițele pentru 2026, rămânând fără acoperire medicală.

Statele Unite nu dispun de un sistem public universal de sănătate și cheltuiesc mai mult decât orice altă țară dezvoltată pentru acest sector. Conform celor mai recente date ale OCDE, peste 17% din PIB-ul american este alocat sănătății, față de o medie de aproximativ 9% în restul statelor dezvoltate. În același timp, speranța de viață este de 78,4 ani, cu aproape trei ani sub media OCDE.