Video Trump îi acuză de trădare pe democrații care cer militarilor să refuze ordine ilegale. Președintele invocă pedeapsa cu moartea

Tensiunile politice din Statele Unite cresc după ce șase aleși democrați i-au îndemnat public pe militari și pe agenții de informații să refuze „ordinele ilegale” ale administrației Trump. Președintele american a reacționat dur, numindu-i „trădători” și evocând chiar pedeapsa cu moartea.

Șase parlamentari democrați, foști militari sau membri ai serviciilor de informații, au difuzat marți un videoclip pe platforma X în care cer forțelor armate și agențiilor de informații să nu execute „ordinele ilegale” ale administrației Trump. Ei acuză Casa Albă că ar folosi armata împotriva propriilor cetățeni.

„Această administrație pune militarii noștri în uniformă și profesioniștii din informații împotriva cetățenilor americani”, susțin aleșii în videoclip. Mesajul lor direct către soldați este: „Puteți refuza ordinele ilegale”, notează Le Figaro.

Sursa video: X/ @SenatorSlotkin

Parlamentarii nu au detaliat la ce ordine specifice se referă, însă declarațiile se înscriu într-un context tensionat, marcat de criticile privind utilizarea armatei de către Trump în orașe conduse de democrați, în ciuda opoziției autorităților locale.

Reacția explozivă a lui Trump

Replica președintelui american nu s-a lăsat așteptată. Pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a calificat apelul democraților drept „cu adevărat rău și periculos pentru țara noastră”.

Referindu-se la cei șase parlamentari, Trump i-a numit „trădători” și i-a acuzat de „comportament instigator”. „Ar trebui închiși, nu?”, a scris el, evocând totodată și „pedeapsa cu moartea”.

Declarațiile sale reprezintă una dintre cele mai dure ieșiri publice din ultimele luni, alimentând și mai mult clima de polarizare politică.

Controverse privind folosirea armatei

Discuțiile despre rolul armatei în politica internă se intensifică și pe fondul unor operațiuni recente ale SUA în Caraibe și Pacific. Washingtonul a efectuat în ultimele săptămâni aproximativ douăzeci de lovituri asupra unor ambarcațiuni acuzate că transportau droguri, acțiuni soldate cu cel puțin 83 de victime, fără a prezenta dovezi publice pentru aceste operațiuni. Acest lucru a contribuit la creșterea suspiciunilor privind modul în care administrația Trump utilizează forța militară.

O dezbatere reaprinsă

Apelul democraților și reacția vehementă a lui Trump redeschid discuția legată de limitele puterii executive și de rolul armatei în viața politică internă a Statelor Unite. Controversele au loc într-un moment de polarizare accentuată, în care orice declarație are potențialul de a alimenta și mai mult tensiunile.