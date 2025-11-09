search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cine sunt de fapt „narco-teroriștii” din ambarcațiunile lovite de armata SUA, în Pacific. Mulți se aflau la primul sau al doilea transport

0
0
Publicat:

Regina Garcia Cano, reporter Associated Press (AP), a oferit prima relatare detaliată și identificări ale unor bărbați uciși în recentele atacuri militare americane asupra presupuselor bărci de contrabandă de droguri.

Nave distruse de armata SUA/FOTO: X @SecWar
Nave distruse de armata SUA/FOTO: X @SecWar

Joi, 7 noiembrie, armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth.

„Astăzi, la ordinul preşedintelui Trump, Departamentul de Război a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de o organizaţie teroristă desemnată”, a declarat Hegseth într-o postare pe X, adăugând: ”Nava trafica narcotice în Caraibe şi a fost lovită în apele internaţionale”, scrie News.

Armata americană a ucis 70 de persoane în 17 atacuri care au distrus 18 ambarcaţiuni, ca parte a unei campanii despre care Washingtonul spune că are ca scop reducerea fluxului de droguri către Statele Unite.

În urma a zeci de interviuri realizate cu localnicii și rudele celor uciși, AP a arătat că aceștia nu erau narco-teroriști, așa cum susținea administrația Trump, și nici lideri de cartel sau de bandă.

Mare parte din cei nouă bărbați se aflau la primul sau al doilea transport de acest tip, câștigând cel puțin 500 de dolari pe călătorie, au spus localnicii și rudele.

Printre cei uciși se aflau un pescar, un șofer de autobuz într-o situație grea, un fost cadet militar și un lider al criminalității locale, iar restul erau muncitori sau motocicliști.

Acesta este un interviu realizat de Del Quentin Wilber, redactorul ei la articol:

De unde a venit ideea de a urmări această poveste și de ce ați dorit să o scrieți?”, întreabă redactorul.

„Am vizitat Peninsula Paria din Venezuela în zilele de după primul atac militar al SUA. Am ajuns cu scopul de a identifica cei 11 bărbați uciși și am plecat cu o înțelegere mai clară a dinamicii zonei, dar fără nume concrete. Oamenii se temeau prea mult să vorbească. Zborul meu de întoarcere la Caracas era încă pe pistă când deja decisem că voi reveni în zonă în câteva săptămâni

Sunt hotărâtă să identific cât mai mulți dintre bărbați, din cauza declarațiilor contradictorii ale guvernelor american și venezuelean privind operațiunea militară. Guvernul SUA nu a oferit nicio informație despre cei uciși, iar guvernul venezuelean a fost la fel de rezervat”, a declarat Regina Garcia Cano.

„Ce fel de provocări apar în acest tip de reportaj?”

„Eu și jurnalistul video AP, Juan Arraez, ne-am confruntat cu mai multe provocări, cea mai importantă fiind teama reală a surselor de a fi pedepsite, în special de guvernul venezuelean, pentru că au vorbit cu reporterii.

Reprimarea nu este ceva nou în Venezuela, dar guvernul președintelui Nicolás Maduro a intensificat-o după alegerile prezidențiale de anul trecut, când susținătorii partidului de guvernământ l-au declarat câștigător în ciuda dovezilor copleșitoare contrare. Peste 2.000 de persoane au fost reținute în zilele de după alegeri, unele pentru postări critice pe rețelele sociale.

Rudele unor bărbați uciși în atacuri se temeau în mod special să vorbească cu AP, deoarece poliția și agenți ai serviciilor de informații au percheziționat locuințele lor la scurt timp după moartea celor dragi.”

„Ce ați descoperit când ați ajuns acolo?”

„Pe lângă teamă, am văzut sărăcie copleșitoare pe tot parcursul călătoriei: afaceri închise, case abandonate, rânduri lungi de mașini și motociclete la benzinării și infrastructură în ruină. Totuși, am admirat și frumusețea naturală spectaculoasă a Venezuelei.”

„Cum ați verificat ce v-au spus oamenii?”

„Am vorbit cu mai multe persoane din comunități diferite care îi cunoșteau pe bărbați în etape diferite ale vieții lor. Am folosit postări pe rețelele sociale și informații publice disponibile pentru a corobora unele dintre informații.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”
stirileprotv.ro
image
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Șoc! Rinat Ahmetov preia un club din SuperLiga!? Care e condiția pentru a face Șahtior de România!
fanatik.ro
image
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
libertatea.ro
image
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Cine are prioritate pe sectorul de drum îngustat? Mulţi nu ştiu regula
playtech.ro
image
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump, decizie fără precedent după ce a aflat de ”bijuteria” de 3,7 miliarde de dolari
digisport.ro
image
'E vai de noi': orașul românesc pe care locuitorii îl părăsesc în masă
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Cele mai mari pensii din România și persoanele care le primesc. Cine primește net peste 88.000 de lei pe lună după ce a cotizat ani de zile
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
Kate Middleton, apariție mult așteptată, de data asta alături de Prințul George. O seară memorabilă pentru moștenitorul tronului

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?