Cine sunt de fapt „narco-teroriștii” din ambarcațiunile lovite de armata SUA, în Pacific. Mulți se aflau la primul sau al doilea transport

Regina Garcia Cano, reporter Associated Press (AP), a oferit prima relatare detaliată și identificări ale unor bărbați uciși în recentele atacuri militare americane asupra presupuselor bărci de contrabandă de droguri.

Joi, 7 noiembrie, armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth.

„Astăzi, la ordinul preşedintelui Trump, Departamentul de Război a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de o organizaţie teroristă desemnată”, a declarat Hegseth într-o postare pe X, adăugând: ”Nava trafica narcotice în Caraibe şi a fost lovită în apele internaţionale”, scrie News.

Armata americană a ucis 70 de persoane în 17 atacuri care au distrus 18 ambarcaţiuni, ca parte a unei campanii despre care Washingtonul spune că are ca scop reducerea fluxului de droguri către Statele Unite.

În urma a zeci de interviuri realizate cu localnicii și rudele celor uciși, AP a arătat că aceștia nu erau narco-teroriști, așa cum susținea administrația Trump, și nici lideri de cartel sau de bandă.

Mare parte din cei nouă bărbați se aflau la primul sau al doilea transport de acest tip, câștigând cel puțin 500 de dolari pe călătorie, au spus localnicii și rudele.

Printre cei uciși se aflau un pescar, un șofer de autobuz într-o situație grea, un fost cadet militar și un lider al criminalității locale, iar restul erau muncitori sau motocicliști.

Acesta este un interviu realizat de Del Quentin Wilber, redactorul ei la articol:

„De unde a venit ideea de a urmări această poveste și de ce ați dorit să o scrieți?”, întreabă redactorul.

„Am vizitat Peninsula Paria din Venezuela în zilele de după primul atac militar al SUA. Am ajuns cu scopul de a identifica cei 11 bărbați uciși și am plecat cu o înțelegere mai clară a dinamicii zonei, dar fără nume concrete. Oamenii se temeau prea mult să vorbească. Zborul meu de întoarcere la Caracas era încă pe pistă când deja decisem că voi reveni în zonă în câteva săptămâni

Sunt hotărâtă să identific cât mai mulți dintre bărbați, din cauza declarațiilor contradictorii ale guvernelor american și venezuelean privind operațiunea militară. Guvernul SUA nu a oferit nicio informație despre cei uciși, iar guvernul venezuelean a fost la fel de rezervat”, a declarat Regina Garcia Cano.

„Ce fel de provocări apar în acest tip de reportaj?”

„Eu și jurnalistul video AP, Juan Arraez, ne-am confruntat cu mai multe provocări, cea mai importantă fiind teama reală a surselor de a fi pedepsite, în special de guvernul venezuelean, pentru că au vorbit cu reporterii.

Reprimarea nu este ceva nou în Venezuela, dar guvernul președintelui Nicolás Maduro a intensificat-o după alegerile prezidențiale de anul trecut, când susținătorii partidului de guvernământ l-au declarat câștigător în ciuda dovezilor copleșitoare contrare. Peste 2.000 de persoane au fost reținute în zilele de după alegeri, unele pentru postări critice pe rețelele sociale.

Rudele unor bărbați uciși în atacuri se temeau în mod special să vorbească cu AP, deoarece poliția și agenți ai serviciilor de informații au percheziționat locuințele lor la scurt timp după moartea celor dragi.”

„Ce ați descoperit când ați ajuns acolo?”

„Pe lângă teamă, am văzut sărăcie copleșitoare pe tot parcursul călătoriei: afaceri închise, case abandonate, rânduri lungi de mașini și motociclete la benzinării și infrastructură în ruină. Totuși, am admirat și frumusețea naturală spectaculoasă a Venezuelei.”

„Cum ați verificat ce v-au spus oamenii?”

„Am vorbit cu mai multe persoane din comunități diferite care îi cunoșteau pe bărbați în etape diferite ale vieții lor. Am folosit postări pe rețelele sociale și informații publice disponibile pentru a corobora unele dintre informații.”