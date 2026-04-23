Trump face tăieri masive, inclusiv la FBI, deși a declarat război criminalității. Paznicii din închisori, înlociți cu profesori și asistente medicale

Documente interne ale Departamentului de Justiție, obținute de Reuters, arată că unele dintre cele mai importante agenții federale- FBI, DEA și ATF - au pierdut peste 4.000 de angajați din anul fiscal 2024 până în prezent, în ciuda angajamentelor publice ale administrației Trump de a întări lupta împotriva criminalității.

Potrivit datelor analizate de Reuters, FBI a înregistrat o scădere de peste 7% a personalului, echivalentul a aproximativ 2.600 de posturi. Agenția antidrog DEA rămas fără aproape 6% din angajați, iar Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) a suferit o reducere de aproximativ 14%.

Alte structuri ale Departamentului de Justiție au fost afectate chiar mai rău. Divizia de Securitate Națională, responsabilă de cazuri de spionaj, terorism și export ilegal de tehnologie militară, a pierdut aproape 38% din personal, potrivit aceleiași surse. Într-o solicitare bugetară recentă, divizia a avertizat asupra unor „constrângeri de personal fără precedent”.

Fostul oficial Adam Hickey a argumentat că diminuarea resurselor transformă activitatea unității dintr-una proactivă într-una strict reactivă, limitată la urgențele evidente.

Val de plecări după începutul celui de-al doilea mandat Trump

Alte documente analizate de Reuters arată că ritmul plecărilor din agențiile de aplicare a legii a crescut semnificativ după ianuarie 2025 (când a avut loc a doua învrestire a lui Donald Trump în funcția de președinte SUA). Criticii afirmă că reducerea personalului subminează capacitatea guvernului federal de a combate criminalitatea și terorismul.

Stacey Young, fost avocat în Departamentul de Justiție, susține că administrația „vorbește dur despre criminalitate, dar golește agențiile care ar trebui să o combată”.

În paralel, datele arată o scădere accentuată a dosarelor federale de trafic de droguri, care au ajuns anul trecut la cel mai redus nivel din ultimele două decenii. Analiza Reuters a milioane de dosare federale indică faptul că trendul descendent continuă și în 2026.

Reacția Departamentului de Justiție

O purtătoare de cuvânt a instituției a precizat că reducerile de personal au fost facilitate prin programe de plecări voluntare și că acestea ar fi vizat angajați „care nu doreau să abordeze agresiv criminalitatea”, potrivit Reuters.

A respins însă ideea că diminuarea personalului ar afecta capacitatea de a combate violența, invocând scăderea ratei omuciderilor la nivel național.

În timp ce majoritatea agențiilor au suferit tăieri de personal, structurile dedicate aplicării legislației privind imigrația au primit finanțări suplimentare de miliarde de dolari.

În același timp, administrația a înlocuit sau concediat procurori și agenți implicați în investigații care îi vizau pe președinte și aliații săi politici.

Un impact semnificativ a existat și în alte divizii. Divizia de Drepturi Civile a pierdut peste jumătate din personal. Secția de mediu a Departamentului de Justiție a pierdut aproximativ o treime, iar Biroul Federal al Penitenciarelor a pierdut peste 2.200 de angajați, în condițiile în care numărul deținuților a rămas stabil.

În unele închisori, posturile de pază au fost acoperite temporar de profesori sau personal medical, potrivit unui oficial care a vorbit sub protecția anonimatului.