Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
Trump este „curios” de ce Iranul nu a cedat cerințelor SUA, în ciuda prezenței militare masive americane, susține Steve Witkoff

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că președintele american este „curios” de ce guvernul iranian nu a cedat cerințelor SUA în cadrul negocierilor, în contextul mobilizării masive a forțelor americane în Orientul Mijlociu.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

„Nu vreau să folosesc cuvântul ‘frustrat’, pentru că el înțelege că are o mulțime de alternative, dar este curios de ce nu au făcut-o… Nu vreau să folosesc cuvântul ‘capitulare’, dar de ce nu au capitulat?”, a spus Witkoff la Fox News.

„De ce, sub această presiune, cu nivelul de putere navală și maritimă de acolo, de ce nu au venit la noi și nu au spus: ‘Declarăm că nu vrem o armă, așa că iată ce suntem pregătiți să facem’? Și totuși, este destul de greu să îi aducem în acel punct”, a adăugat el.

Mai multe surse au transmis că o escaladare militară este mai probabilă decât o negociere diplomatică, Washingtonul construind una dintre cele mai mari desfășurări militare din regiune de la invazia Irakului din 2003.

Unii oficiali regionali afirmă că Teheranul mizează în mod periculos pe obținerea de concesii, în timp ce președintele american Donald Trump este prins în propria sa desfășurare militară – neputând să o reducă fără a pierde imaginea de forță dacă nu există un angajament ferm din partea Iranului de a renunța la ambițiile sale nucleare, potrivit Haaretz.

Sâmbătă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa nu va ceda presiunilor puterilor mondiale în cadrul negocierilor nucleare cu Statele Unite.

Doi oficiali israelieni au declarat pentru Reuters că ei consideră că diferențele dintre Washington și Teheran sunt greu de depășit și că șansele unei escaladări militare pe termen scurt sunt ridicate.

Presa a relatat sâmbătă că sute de soldați americani au fost evacuați de la baze militare din Qatar și Bahrain, citând oficiali ai Pentagonului.

În ianuarie, oficialii din Qatar au confirmat că „anumit personal” de la baza militară americană din țară a fost evacuat, după ce un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul a avertizat statele vecine că va ataca bazele americane dacă Washingtonul lovește.

În timpul războiului de 12 zile cu Iranul din 2025, Iranul a avertizat în mod privat oficiali americani și qatari înainte de a lansa un val de rachete asupra forțelor americane staționate la baza aeriană Al Udeid din Qatar.

Presa americană a remarcat că desfășurarea de nave de război, avioane de luptă, bombardiere, drone, aeronave de supraveghere și sisteme de apărare aeriană ale SUA în Orientul Mijlociu subliniază faptul că Pentagonul se pregătește pentru posibilitatea unui război care ar putea dura mai mult de 12 zile.

De asemenea, armata israeliană se pregătește pentru posibilitatea ca gruparea Hezbollah să se alăture conflictului împotriva Israelului, în cazul unui atac asupra Iranului.

Armata israeliană se teme că Hezbollah va lansa rachete asupra comunităților din nordul Israelului, dar estimează că, cel puțin inițial, gruparea va încerca să evite o escaladare care ar duce la un război total, deoarece capacitatea sa de a efectua un raid amplu pe teritoriul israelian a fost sever limitată în ultimul război, care s-a încheiat printr-un armistițiu în noiembrie 2024.

