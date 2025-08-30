Trump contraatacă, după ce o curte de apel federală a decis că taxele vamale impuse de el sunt ilegale: „Toate sunt încă în vigoare”

Donald Trump reacţionează pe reţele de socalizare după ce o curte de apel federală a decis că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele american sunt ilegale.

Statele Unite se confruntă cu o dispută juridică de amploare după ce o curte de apel federală a stabilit, vineri, 29 august, că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele Donald Trump sunt ilegale.

Hotărârea, luată cu o majoritate de șapte voturi la patru, marchează o înfrângere semnificativă pentru strategia protecționistă a liderului de la Casa Albă, care a introdus aceste măsuri la scurt timp după revenirea la putere, în ianuarie, potrivit Agerpres.

Aplicarea deciziei este însă suspendată până la 14 octombrie, ceea ce înseamnă că suprataxele contestate rămân, pentru moment, în vigoare. Reacția lui Trump a venit imediat, pe rețeaua sa Truth Social.

„Toate taxele vamale sunt încă în vigoare”, a transmis președintele american, adăugând: „Acum, cu ajutorul Curţii Supreme a Statelor Unite, le vom folosi pentru a servi ţara noastră”.

Donald Trump a confirmat că intenționează să ducă litigiul la Curtea Supremă, instanță unde majoritatea conservatoare este consolidată.

Argumentele împotriva taxelor

Judecătorii curții de apel federale care au declarat taxele ilegale au subliniat în motivare că legea americană îi oferă președintelui „puteri semnificative” pentru a acționa în situații de urgență națională, dar aceste puteri nu includ explicit posibilitatea de a impune taxe vamale și tarife, competență care revine Congresului.

În plus, decizia arată că Trump nu poate introduce tarife „discriminatorii, fără limite de timp sau sumă”.

Taxele vizate se aplicau, în practică, aproape tuturor produselor importate în SUA, indiferent de originea lor, și variau între 10% și 50%. Acestea se adăugau unor suprataxe sectoriale deja existente, precum cele din industria auto, oțel sau aluminiu.

Reacția președintelui

Pe Truth Social, Donald Trump a taxat dur verdictul curţii de apel federale, numindu-l „extrem de politizat”. În opinia sa, renunțarea la suprataxe ar reprezenta „o catastrofă completă pentru ţară”, care ar fi „distrusă”.

Îngrijorările liderului american legate de măsurile sale nu sunt noi, încă de la începutul lunii august, el recunoscând public posibilitatea ca statul să fie obligat să restituie „sume uriașe”, în timp ce administrația sa se laudă cu venituri suplimentare de ordinul zecilor de miliarde de dolari generate de aceste taxe.

Implicații economice și politice

Donald Trump se teme acum că va pierde o pârghie importantă în negocierile comerciale cu partenerii săi. Până acum, simpla amenințare cu taxe vamale ridicate i-a determinat pe mulți dintre aceștia să evite represaliile și să accepte deschiderea suplimentară a piețelor pentru produsele americane.

Dosarul a fost analizat pentru prima dată de Curtea de Comerț Internațional (ITC), care încă din luna mai a concluzionat că Donald Trump și-a depășit prerogativele prin introducerea acestor măsuri generalizate.