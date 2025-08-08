search
Vineri, 8 August 2025
Tarifele SUA pe înțelesul tuturor: cine plătește și cine colectează

Publicat:

Noile tarife SUA, impuse de Donald Trump importurilor din zeci de țări, schimbă radical relațiile comerciale și dau bătăi de cap consumatorilor americani. Specialiștii în taxe vamale s-au văzut nevoiți să le explice acestora din urmă cine plătește și cine colectează taxele.

Navă a celui mai mare transportator maritim din lume încărcată cu containere
Noile tarife SUA schimbă radical relațiile comerciale. Foto arhivă

Pe măsură ce creșterile radicale ale tarifelor americane încep să redefinească relațiile comerciale ale țării, consumatorii americani primesc un curs intensiv despre cum funcționează taxele pe importuri. Bloomberg a prezentat elementele de bază.

Tehnic vorbind, un tarif, cunoscut și sub denumirea de taxă vamală, este o taxă care trebuie plătită fie pentru un import, fie pentru un export, dar aproape întotdeauna pentru primul. De obicei, scrie publicația, este calculat ca procent din valoarea unui bun (așa cum este declarată în timpul procesului de vămuire) și atribuit în funcție de țara de origine a articolului sau de categoria de bun sau material.

Printr-un ordin din 31 iulie, administrația Trump a stabilit o taxă de bază de 10% pentru aproape toate bunurile provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai SUA. Unele categorii de importuri, precum și bunurile din anumite națiuni, se confruntă cu rate substanțial mai mari.

De ce impun SUA tarife vamale mari

Președintele Donald Trump a preluat mandatul promițând să implementeze tarife vamale la o scară nemaivăzută în ultimele decenii și a susținut mult timp că taxele vor stimula producția internă și vor împiedica SUA să fie „înșelată” de alte țări.

Deși tarifele sale aduc venituri de miliarde de dolari guvernului SUA, efectele economice pe termen lung rămân neclare. Criticii spun că taxele vor crește costurile pentru consumatorii și întreprinderile din SUA și vor exacerba inflația.

Cine plătește tarifele

În ciuda insistențelor președintelui că tarifele sunt plătite de alte țări sau de companii non-americane, taxele la import sunt plătite fie de către importator, fie de către un intermediar, cum ar fi un agent vamal care acționează în numele importatorului. Studiile au arătat că povara tarifelor este, în cele din urmă, difuză, exportatorii, importatorii și consumatorii suportând cu toții o parte din costuri.

Cum sunt colectate și aplicate tarifele americane

Secretarul Trezoreriei este responsabil pentru stabilirea reglementărilor privind colectarea tarifelor vamale, dar Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA sau CBP, este organismul guvernamental însărcinat cu aplicarea reglementărilor în aproape 330 de porturi de intrare din întreaga țară - care includ punctele de trecere a frontierei pe șosele sau pe calea ferată, precum și porturile maritime și aeroporturile. Agenții verifică documentele, efectuează audituri și colectează taxe și penalități.

Mărfurilor care trec granițele li se atribuie coduri numerice în cadrul unei nomenclaturi standardizate numite „sistem internațional armonizat”. Tarifele pot fi atribuite unor coduri specifice de produs referitoare, de exemplu, la șasiul unui camion sau la categorii largi, cum ar fi vehiculele electrice.

Dacă CBP stabilește că mărfurile au fost „transbordate” sau trimise printr-o țară cu o rată tarifară favorabilă în comparație cu țara de origine, respectivele mărfuri se vor confrunta cu o taxă de 40% plus penalitățile aplicabile. Nu este clar cum se va face această determinare, deși se pare că are ca scop descurajarea fluxului de mărfuri de origine chineză în SUA.

Unde se duc banii

Banii sunt colectați în momentul vămuirii și depuși în Fondul General al Departamentului Trezoreriei. Importatorii trebuie să demonstreze că au luat „atenție rezonabilă” în interpretarea ratelor tarifare și în aplicarea acestora la transporturile lor. Dacă Vama constată că un importator nu a descris corect cantitatea, categoria sau originea unui anumit produs - fie intenționat, fie din neglijență - acesta trebuie să plătească tariful ajustat și s-ar putea confrunta cu penalități.

Citește și: Acordul comercial SUA-UE, o victorie majoră pentru Trump, dar nu un eșec total pentru Bruxelles

Ce se întâmplă dacă un american comandă ceva direct de la un exportator străin

Administrația Trump a dat peste cap industria comerțului electronic anunțând că pachetele în valoare de 800 de dolari sau mai puțin nu vor mai intra în magazinele duty-free, indiferent de origine.

Vestea va fi probabil o lovitură pentru consumatorii care au ajuns să se bazeze pe mărfurile ieftine vândute de piețe online precum Shein Group Ltd și Temu.

Începând cu 29 august, coletele expediate prin intermediul transportatorilor comerciali precum FedEx , UPS și DHL nu se vor mai califica pentru scutirea „de minimis” - numită după un termen latin care se traduce în linii mari prin „prea mic pentru a conta”.

Bunurile expediate prin intermediul unui sistem poștal se vor confrunta cu taxe fixe temporare cuprinse între 80 și 100 de dolari, în funcție de țara de origine, timp de șase luni, după care se vor aplica tarifele standard.

Trump a impus tarife între 10% și 41% pentru zeci de țări

Donald Trump a semnat pe 31 iulie un decret care impune o creştere a tarifelor vamale pentru zeci de ţări din întreaga lume. Cele mai mari tarife îi sunt aplicate Siriei.

Noile tarife vamale variază între 11% şi 41%, cele mai mari fiind aplicate Siriei, în timp ce Uniunea Europeană (UE), Japonia sau Coreea de Sud vor fi supuse unei suprataxe de 15%, o măsură care vizează „restructurarea comerţului global în beneficiul angajaţilor americani", potrivit unui comunicat transmis de Casa Albă, potrivit AFP.

De asemenea, Mexicului i s-a acordat o prelungire de 90 de zile a termenului limită pentru încheierea unui acord tarifar.

Tarifele pentru UE intră în vigoare pe 7 august

Tarifele pentru 68 de țări și cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor intra în vigoare pe 7 august şi nu de la 1 august, aşa cum se aştepta iniţial. Prelungirea reflectă necesitatea guvernului de a dispune de mai mult timp pentru armonizarea tarifelor, potrivit unui înalt funcționar care a vorbit reporterilor sub condiția anonimatului.

Tarifele au fost stabilite la 25% pentru exporturile Indiei către SUA, 20% pentru Taiwan și 30% pentru Africa de Sud, înainte de termenul limită autoimpus de Trump pentru încheierea acordurilor comerciale cu țările din întreaga lume. Elveția se confruntă cu o rată de 39%, iar Serbia de 35%.

Separat, Casa Albă a anunțat că importurile canadiene vor fi supuse unor tarife de 35%, nu de 25% cum sunt în prezent. Această creştere se aplică numai produselor care nu tranzitează în cadrul Acordului de liber schimb nord-american. „Canada nu a putut coopera pentru a reduce fluxul de fentanil şi alte droguri" care intră în Statele Unite, a indicat Casa Albă.

Citește și: Trump amenință cu tarife punitive, din 7 august, asupra Rusiei și țărilor care îi cumpără petrolul. „Timpul răbdării a trecut”

De noile tarife au fost afectate și unele dintre cele mai sărace țări din lume, printre care Siria, care se confruntă cu tarife de 41%; Laos și Myanmar - de 40%; Libia - de 30%; Irak, cu 35%, și Sri Lanka, cu 20%.

Trump a declarat că noile tarife merg „foarte bine”. Într-un interviu acordat NBC News, el a adăugat că este „prea târziu” pentru țările menționate în ordinul de joi să evite tarifele, dar că este deschis la oferte.

„Asta nu înseamnă că cineva nu va veni în patru săptămâni și va spune că putem ajunge la un fel de acord”, a spus el, potrivit The Guardian.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că țările care nu au primit o scrisoare prealabilă privind tarifele de la Trump sau nu au negociat un cadru comercial vor fi notificate cu privire la tarifele probabile, fie sub forma unei scrisori, fie a unui ordin executiv al lui Trump.

Unele dintre țările enumerate au încheiat acorduri de reducere a tarifelor, cum ar fi Pakistanul, care se confruntă cu taxe de 19%, în timp ce altele nu au avut ocazia să negocieze cu administrația Trump.

Țările care nu sunt enumerate în ordin vor fi supuse unui tarif de bază de 10%, a declarat administrația.

China se confruntă cu un termen separat pentru tarifele sale mai mari, stabilit pentru 12 august, cu o prelungire a armistițiului convenită în principiu, dar care trebuie încă aprobată de Casa Albă.

Economie

