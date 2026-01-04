Cuba spune că este pregătită să sară în ajutorul Venezuelei, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine Venezuela, inclusiv prin mijloace militare, după operațiunea desfășurată de Statele Unite la Caracas și capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Vorbind într-un discurs transmis de presa apropiată guvernului cubanez, Díaz-Canel a condamnat acțiunile Washingtonului, pe care le-a descris drept o „agresiune militară” și o încălcare gravă a dreptului internațional. El a comparat intervenția SUA cu „practici fasciste” și a acuzat Statele Unite de „terorism de stat”.

„Nu putem rămâne tăcuți în fața acestui act. Pentru Venezuela și, desigur, pentru Cuba, suntem gata să ne oferim sângele și chiar viața”, a declarat liderul cubanez, adăugând că Havana nu recunoaște doctrina Monroe și respinge orice formă de dominație externă în regiune.

Potrivit datelor disponibile public, forțele armate cubaneze numărau aproximativ 49.000 de militari în 2021.

Declarațiile vin după ce Statele Unite au confirmat desfășurarea unei operațiuni militare în Venezuela. Martori din Caracas au relatat explozii și survoluri ale aviației americane, iar președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ulterior că Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați și transportați la New York, unde urmează să fie judecați conform legislației americane.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că Maduro va fi judecat pe teritoriul Statelor Unite. Donald Trump a declarat că Washingtonul va „administra” temporar Venezuela până la realizarea unui „tranziții sigure și ordonate”.

La scurt timp după aceste evenimente, Trump a afirmat că administrația sa va acorda atenție și Cubei, susținând că situațiile din cele două țări prezintă „asemănări” și că o eventuală intervenție ar fi „logică” după ceea ce s-a întâmplat la Caracas.

Între timp, analiști avertizează că impactul acțiunilor Statelor Unite ar putea depăși granițele Venezuelei. Într-un articol publicat de The Guardian, cercetătorul Stephen Wertheim, de la Carnegie Endowment for International Peace, susține că intervenția creează un precedent periculos și ar putea semnala ambiții mai largi ale Washingtonului în America Latină.

Potrivit lui Wertheim, schimbările de regim impuse prin forță sunt ușor de inițiat, dar dificil de gestionat pe termen lung, iar consecințele pot fi imprevizibile. El avertizează că, indiferent de evoluțiile interne din Venezuela, efectele deciziei SUA se vor resimți în întreaga regiune.

Administrația americană nu a comentat reacțiile Cubei, însă tensiunile diplomatice din America Latină continuă să crească, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile din Venezuela.