Tragedie într-un mall din Cairo: doi morți și șapte răniți după un incendiu provocat de căderea unui lift

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite joi, 13 august, în urma unui incendiu izbucnit într-un centru comercial din estul capitalei egiptene Cairo.

Potrivit surselor de securitate și presei locale, incendiul s-a produs în zona New Cairo, după ce un lift defect s-ar fi prăbușit și ar fi declanșat un incendiu într-un restaurant din complexul comercial, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Pe lângă cele două victime care și-au pierdut viața, incidentul s-a soldat și cu rănirea altor şapte persoane, unele prin asfixiere, au indicate sursele şi publicaţia egipteană Al Masry al Youm.

Echipele de intervenție au reușit să stingă focul și să evacueze clădirea, iar victimele au fost transportate la spitale din apropiere pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile egiptene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului și împrejurările în care s-a produs incendiul.

Tragedia are loc la doar două zile după un alt incendiu mortal în Cairo, provocat de explozia unei butelii de gaz într-un restaurant, incident în care și-au pierdut viața cel puțin cinci persoane.

Potrivit datelor oficiale, Egiptul a înregistrat aproape 47.000 de incendii accidentale în 2024, provincia Cairo fiind zona cea mai afectată, pe fondul densității ridicate a populației și al activității comerciale intense.

Amintim că, luna trecută, un incendiu care a cuprins un centru comercial din orașul Al-Kut, provincia Irak a făcut peste 60 de victime.