Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Țara din Europa care plătește 25.000 de euro, dacă nu folosești mașina timp de 5 ani. Ce condiții trebuie îndeplinite

De la începutul anului 2026, în Malta este în vigoare un stimulent public fără precedent, conceput pentru a promova mobilitatea durabilă. Inițiativa implică plata unei sume de 25.000 de euro cetățenilor care decid să renunțe la utilizarea mașinii timp de cinci ani.

Malta a pus gând rău mașinilor FOTO EPA
Malta a pus gând rău mașinilor FOTO EPA

La exact trei luni de la lansarea inițiativei, primii 100 de beneficiari s-au înscris deja, epuizând jumătate din bugetul total disponibil, stabilit de guvern la 5 milioane de euro. Bonusul este plătit fără o ierarhie și în ordinea sosirii cererilor.

Mecanismul acestui stimulent este bine structurat și nu toată lumea poate participa. Bonusul total de 25.000 de euro nu se plătește într-o singură tranșă, ci este împărțit în cinci rate anuale de câte 5.000 de euro fiecare: prima se plătește la primirea permisului de conducere și aprobarea cererii, în timp ce celelalte patru se plătesc la fiecare aniversare ulterioară.

Doar tinerii sub 31 de ani sunt eligibili

Oferta guvernului este deschisă doar tinerilor cu vârsta sub 31 de ani la momentul depunerii cererii și care locuiesc pe insulă de cel puțin șapte ani. Pentru a fi eligibili pentru bonus, solicitanții trebuie să dețină și un permis de conducere categoria B de cel puțin 12 luni, care nu trebuie să fi fost niciodată revocat sau suspendat.

Anumite categorii profesionale pentru care conducerea este o cerință esențială, cum ar fi șoferii, diplomații sau deținătorii de funcții politice, sunt excluse din acord. Înțelegerea include reguli stricte și sancțiuni severe pentru încălcări. Cei care acceptă banii sunt de acord să returneze permisul către Transport Malta și nu vor putea conduce niciun vehicul cu motor nici pe insulă, nici în străinătate, pe întreaga perioadă de cinci ani.

Oricine este prins încălcând legea riscă o amendă administrativă de 5.000 de euro, va trebui să ramburseze contribuția rămasă și se va confrunta atât cu sancțiuni pentru conducere fără permis, cât și cu o posibilă urmărire penală. După cinci ani, înainte de a li se permite să se întoarcă la volan, va trebui să participe la 15 ore de lecții practice la o școală de șoferi.

Prea multe mașini în Malta

Această măsură, care poate părea extremă, a apărut pentru a aborda o urgență reală legată de lipsa spațiului locativ și traficul sufocant. În plină criză demografică a nivel mondial, Malta se mândrește în prezent cu cea mai mare rată de creștere a populației dintre țările europene, cu o creștere de 3,83% în ultimul an, de la 440.000 la 550.000 de locuitori în doar un deceniu.

Densitatea populației a crescut vertiginos de la 1.263 la 1.766 de persoane pe kilometru pătrat. Această creștere demografică își are rădăcinile și în perioada care a urmat aderării Maltei la Uniunea Europeană și adoptării euro ca monedă oficială. Acești factori, combinați cu un regim fiscal și bancar extrem de favorabil, au transformat insula într-un magnet: populația rezidentă născută în străinătate a crescut cu 266% între 2011 și 2022.

Pe măsură ce populația a crescut, a crescut și numărul de mașini de pe șosele, ceea ce a devenit nesustenabil. Astăzi, 457.000 de mașini circulă pe drumurile din Malta, o cifră uimitoare având în vedere cei doar 317 kilometri pătrați ai arhipelagului.

Pentru a reduce congestionarea traficului, în 2022, guvernul a făcut autobuzele gratuite pentru toți rezidenții care achiziționează un card preplătit personalizat.

Europa

Ghid de cumpărături

