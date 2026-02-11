Secretarul Comerțului din SUA, sub „interogatoriu” dur în Congres cu privire la legăturile cu Epstein. Trump îl susține

Secretarul Comerțului din SUA, Howard Lutnick, a ajuns în centrul unui scandal cu potențial exploziv, după ce, în timpul audierilor din Senat, a fost nevoit să ofere explicații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale. Dacă senatorii au pus întrebări tăioase, Casa Albă pare hotărâtă să trateze subiectul cu o vizibilă detașare.

Sub presiunea legislatorilor, Lutnick a recunoscut că, în 2012, a vizitat insula lui Epstein. Potrivit declarațiilor sale, ar fi fost vorba despre o oprire în timpul unei vacanțe de familie. „Am luat prânzul cu el în timp ce eram pe barcă, în drum spre o vacanță cu familia. Soția mea, cei patru copii și bonele erau cu mine. Am stat aproximativ o oră și apoi am plecat”, a spus ministrul în fața Comitetului pentru alocări bugetare al Senatului.

Noile documente făcute publice de Departamentul de Justiție arată însă că relația dintre Lutnick și Epstein a fost mai amplă decât a lăsat acesta să se înțeleagă anterior. Anul trecut, el susținea că s-a întâlnit cu Epstein o singură dată, în 2005, întâlnire care i-ar fi provocat „dezgust”. Mesajele electronice publicate recent arată că, în 2012, Lutnick a aranjat un prânz pe insula lui Epstein, iar în 2018 a purtat corespondență cu acesta privind un proiect imobiliar din cartierul lor.

Mai mult, documentele indică și legături de afaceri. În 2012, Lutnick și Epstein, prin entități juridice separate, au investit în compania Adfin, specializată în tehnologie publicitară.

Audierea din Congres a fost marcată de critici dure. Senatorul democrat Chris Van Hollen a subliniat că problema nu este existența unor infracțiuni dovedite, ci faptul că secretarul Comerțului „a denaturat complet amploarea relației” cu Epstein, ceea ce ridică semne de întrebare asupra credibilității sale. La rândul său, senatorul Chris Coons i-a cerut să „spună tot”, pentru a pune capăt unei controverse care stârnește îngrijorare în rândul alegătorilor.

„Nu am făcut absolut nimic greșit, în niciun sens posibil”

Lutnick a respins acuzațiile, afirmând că, după ce Epstein i-a devenit vecin la New York, s-au întâlnit „de încă două ori în 14 ani” și că nu a existat nicio relație apropiată. „Nu am făcut absolut nimic greșit, în niciun sens posibil”, a declarat el.

Scandalul reaprinde atenția asupra conexiunilor lui Epstein cu politicieni și lideri de afaceri de prim rang. În documentele făcute publice apar nume precum Donald Trump, Bill Clinton, Peter Mandelson, Bill Gates sau Elon Musk.

În pofida presiunilor, Casa Albă își menține sprijinul pentru secretarul Comerțului. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că președintele „îl susține pe deplin” pe Lutnick și îl consideră „un membru foarte important” al echipei. Donald Trump a respins anterior controversele legate de dosarele Epstein, calificându-le drept „o vânătoare de vrăjitoare”.

Potrivit Politico, chiar și adversarii lui Lutnick din interiorul administrației nu par dispuși să transforme subiectul într-o armă politică. Motivul: președintele nu dorește să legitimeze tema Epstein printr-o reacție drastică. „Este detestat de aproape toată lumea. Dar mă îndoiesc că Trump îl va înlătura ușor”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe.

În timp ce în alte țări occidentale simplele legături cu Epstein au declanșat anchete și crize politice, la Washington consecințele par limitate. „Dacă Trump ar fi vrut să pună capăt zgomotului, l-ar fi înlăturat deja pe Howard”, a comentat un fost membru al echipei sale de campanie.

Pentru administrația americană, episodul Epstein pare să fie mai degrabă o problemă de oportunitate politică decât una de moralitate publică.