 Spionul american care a deschis porțile Emiratelor Arabe către tehnologia SUA. Cum a ajuns un ofițer CIA „consilierul” secret al șeicului din Abu Dhabi | adevarul.ro
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Spionul american care a deschis porțile Emiratelor Arabe către tehnologia SUA. Cum a ajuns un ofițer CIA „consilierul” secret al șeicului din Abu Dhabi

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Un veteran al CIA a fost trimis într-o misiune neobișnuită la Abu Dhabi: să evalueze dacă Emiratele Arabe Unite pot primi acces la cele mai avansate cipuri americane pentru inteligență artificială. Ce a urmat a depășit granițele spionajului clasic — Jonny Gannon a ajuns să se apropie de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan și de directorul companiei G42, contribuind chiar la rezolvarea problemelor pe care le descoperise chiar el prin operațiuni de spionaj. Povestea, relatată în premieră de The Wall Street Journal, dezvăluie culisele unei dispute care a divizat comunitatea de securitate națională a SUA și care a schimbat cursul cursei globale pentru inteligență artificială.

Șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate al Emiratelor Arabe Unite
Șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate al Emiratelor Arabe Unite

Jonny Gannon, un veteran al operațiunilor clandestine din Orientul Mijlociu, a fost retras dintr-o funcție de conducere din Washington și trimis în 2023 la Abu Dhabi, sub acoperirea diplomatică. Misiunea sa: să afle dacă șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite (EAU), poate fi de încredere în contextul în care compania sa de IA, G42, solicita acces la cele mai avansate cipuri americane Nvidia.

Șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite, plănuia să construiască unul dintre cele mai mari centre de inteligență artificială din lume — și dispunea de resursele financiare necesare pentru a reuși. Cu o avere estimată la 1,4 mii de miliarde de dolri, Tahnoon căuta aprobarea Washingtonului pentru ca G42, campionul național al E.A.U. în domeniul AI, să poată importa cele mai performante cipuri Nvidia.

Însă oficiali de rang înalt de la Washington se temeau că Beijingul făcea progrese în infiltrarea serviciilor de informații în E.A.U. Statele Unite aflaseră, din comunicații interceptate, că China urmărea să folosească relația sa cu G42 pentru a fura tehnologie americană și algoritmi de inteligență artificială. Directorul general al G42, Peng Xiao, renunțase la cetățenia americană — o condiție obligatorie pentru a intra în cercul apropiat al guvernului emiratez.

Gannon a ajuns în capitala emiratului, Abu Dhabi, cu o cursă comercială, sub acoperirea unui post fictiv la Ambasada SUA, care îi masca adevărata funcție: șef de post al CIA.

Mai puțin de un an mai târziu, Gannon se întorcea la Washington, de această dată la bordul avionului privat Boeing 787 al familiei regale emirateze. Îl însoțea pe șeicul Tahnoon, fratele conducătorului E.A.U.

În mod clasic, ofițerii CIA obțin informații pe ascuns dintr-o țară străină, pentru a informa factorii de decizie de la Washington. La începuturile erei inteligenței artificiale, însă, Gannon a primit din partea conducerii CIA o misiune diferită: să curteze un actor comercial străin, aflat pe cale să devină central într-o nouă cursă globală pentru putere. Potrivit relatărilor oferite publicației The Wall Street Journal, el a ajuns nu doar să spioneze G42, ci și să ajute E.A.U. să rezolve problemele îngrijorătoare pe care le descoperise.

Până la zborul din iunie 2024, Gannon îi oferise deja lui Tahnoon, timp de peste șase luni, sfaturi despre ce ar trebui să facă firma pentru a câștiga bunăvoința Washingtonului. Tahnoon se îndrepta acum spre capitala americană pentru a-și susține personal cazul.

Atunci când operațiunile CIA scoteau la iveală legături suspecte cu firme chineze de stat, Gannon îi avertiza discret pe liderii EAU, permițându-le să elimine problemele înainte ca acestea să devină blocaje diplomatice.

Fractura din interiorul securității naționale a SUA

Rolul lui Gannon a stârnit dispute aprinse în rândul oficialilor de la Casa Albă și din agențiile de securitate, decizia privind accesul G42 la tehnologia SUA fiind una dintre cele mai tensionate din mandatul președintelui Joe Biden. Oficiali precum Brett McGurk (consilier pentru Orientul Mijlociu) susțineau că izolarea EAU ar arunca definitiv statul din Golf în brațele Chinei, pierzând astfel un aliat esențial în combaterea terorismului. Experți în securitate națională precum Maher Bitar se temeau că Gannon ignoră dovezi clare de duplicitate și că „s-a integrat prea mult” în cultura locală, riscând să cedeze un avantaj geopolitic crucial în fața Beijingului.

Accelerarea sub administrația Trump

Strategia EAU, care a inclus sesiuni lungi de discuții la nivel înalt, vizite pe iahturi și zboruri cu avioane private, a funcționat. Administrația Biden a creat un cadru birocratic care permitea livrarea cipurilor, condiționată de eliminarea echipamentelor Huawei (în valoare de $150 de milioane de dolari) și de audituri externe.

Ulterior, administrația condusă de Donald Trump a accelerat semnificativ procesul. Cu doar câteva zile înainte de învestirea sa, șeicul Tahnoon și alți co-investitori au direcționat o investiție de $500 de milioane de dolari către compania de criptomonede a lui Trump, World Liberty Financial. Deși Casa Albă a negat orice conflict de interese, administrația Trump a extins accesul EAU la cipurile de ultimă generație și a ridicat temporar plafoanele de import pentru G42.

În mai 2025, proiectul mamut numit Stargate UAE a fost lansat oficial la Abu Dhabi, reunind lideri ai tehnologiei globale precum Sam Altman (OpenAI) și Jensen Huang (Nvidia). Pe un teren masiv de la periferia capitalei emiratite, mii de muncitori lucrează în prezent la centrul neuronal care va adăposti tehnologia americană. Jonny Gannon a părăsit CIA și activează în mediul privat, facilitând în continuare contracte de consultanță între companii americane de securitate și serviciile din EAU.

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