search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Donald Trump, șocat de sumele astronomice cerute de McGregor. Condițiile fabuloase impuse de către irlandez pentru a lupta la Casa Albă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Conor McGregor nu a mai evoluat într-o competiție oficială din anul 2021, atunci când și-a fracturat piciorul în duelul direct cu Dustin Poirier. Luptătorul UFC dorește să revină în lumina reflectoarelor, în prezent, într-un eveniment desfășurat la Casa Albă, planificat pentru prima dată în istoria Statelor Unite ale Americii, conform Reuters.

Conor McGregor a stabilit prețul pentru Donald Trump Foto/Colaj platforma X
Conor McGregor a stabilit prețul pentru Donald Trump Foto/Colaj platforma X

Pentru a-și onora prezența în cadrul evenimentului, spre bucuria fanilor săi de pretutindeni, irlandezul a profitat de oportunitate și i-a pus o condiție majoră președintelui Donald Trump.

Prin intermediul unui anunț făcut pe rețelele de socializare, Conor McGregor a dorit să stabilească un preț pentru participarea sa. Conform spuselor acestuia, este posibil ca rivalul irlandezului să fie chiar Michael Chandler, cel împotriva căruia McGregor și-a dorit să evolueze, în nenumărate instanțe, conform emisiunii „Fox and Friends”.

Donald Trump, șocat de „prețul” lui McGregor

Primul luptător din istoria UFC care a reușit să obțină două centuri simultan a solicitat nu mai puțin de 100 milioane de dolari pentru a lupta la Casa Albă, alături de 100 de „vize aurii” americane pentru familie și prieteni.

„Golden Visas” vizează un program lansat de administrația Trump pe 19 septembrie, care le permite oamenilor să obțină mai repede viza de imigrare dacă donează 1 milion de dolari Departamentului Comerțului.

Aştept cu nerăbdare să distrez din nou lumea luptelor. O plăcere pe care nu o iau niciodată ca pe ceva garantat!”, a mai transmis McGregor, pe Instagram.

Suma pe care o cere McGregor se numără printre cele mai mari plăți făcute vreodată pentru o apariție legată de UFC. El a mai declarat anterior că a câștigat o sumă uriașă, cu nouă cifre, pentru meciul său de box din 2017 cu Floyd Mayweather Jr.

În ceea ce privește marele eveniment, președintele Donald Trump a anunțat data de 4 iulie 2026 ca fiind o potențială dată de desfășurare a luptei de la Casa Albă. A ales această dată cu ocazia celebrării celei de-a 250-a aniversare a națiunii americane.

Data oficială a meciul nu a fost confirmată până în prezent, iar participarea lui McGregor, adversarul și categoria de greutate rămân de stabilit.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
playtech.ro
image
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță, primele imagini din America
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Probleme pentru românii care au rate la bancă. IRCC crește
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Asasinatul lui Charlie Kirk și prostia lui Dan Tănasă
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)
Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!