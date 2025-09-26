Donald Trump, șocat de sumele astronomice cerute de McGregor. Condițiile fabuloase impuse de către irlandez pentru a lupta la Casa Albă

Conor McGregor nu a mai evoluat într-o competiție oficială din anul 2021, atunci când și-a fracturat piciorul în duelul direct cu Dustin Poirier. Luptătorul UFC dorește să revină în lumina reflectoarelor, în prezent, într-un eveniment desfășurat la Casa Albă, planificat pentru prima dată în istoria Statelor Unite ale Americii, conform Reuters.

Pentru a-și onora prezența în cadrul evenimentului, spre bucuria fanilor săi de pretutindeni, irlandezul a profitat de oportunitate și i-a pus o condiție majoră președintelui Donald Trump.

Prin intermediul unui anunț făcut pe rețelele de socializare, Conor McGregor a dorit să stabilească un preț pentru participarea sa. Conform spuselor acestuia, este posibil ca rivalul irlandezului să fie chiar Michael Chandler, cel împotriva căruia McGregor și-a dorit să evolueze, în nenumărate instanțe, conform emisiunii „Fox and Friends”.

Donald Trump, șocat de „prețul” lui McGregor

Primul luptător din istoria UFC care a reușit să obțină două centuri simultan a solicitat nu mai puțin de 100 milioane de dolari pentru a lupta la Casa Albă, alături de 100 de „vize aurii” americane pentru familie și prieteni.

„Golden Visas” vizează un program lansat de administrația Trump pe 19 septembrie, care le permite oamenilor să obțină mai repede viza de imigrare dacă donează 1 milion de dolari Departamentului Comerțului.

„Aştept cu nerăbdare să distrez din nou lumea luptelor. O plăcere pe care nu o iau niciodată ca pe ceva garantat!”, a mai transmis McGregor, pe Instagram.

Suma pe care o cere McGregor se numără printre cele mai mari plăți făcute vreodată pentru o apariție legată de UFC. El a mai declarat anterior că a câștigat o sumă uriașă, cu nouă cifre, pentru meciul său de box din 2017 cu Floyd Mayweather Jr.

În ceea ce privește marele eveniment, președintele Donald Trump a anunțat data de 4 iulie 2026 ca fiind o potențială dată de desfășurare a luptei de la Casa Albă. A ales această dată cu ocazia celebrării celei de-a 250-a aniversare a națiunii americane.

Data oficială a meciul nu a fost confirmată până în prezent, iar participarea lui McGregor, adversarul și categoria de greutate rămân de stabilit.