Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Italia refuză să participe la misiunea europeană în Groenlanda. Ministrul italian al Apărării critică inițiativa: „Sună ca începutul unei glume”

Publicat:

Italia a anunțat că nu se va alătura misiunii europene de recunoaștere în Groenlanda, într-un context de tensiuni în creștere între Europa și Statele Unite legate de intenția președintelui american Donald Trump de a achiziționa insula.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto. FOTO: EPA-EFE
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto. FOTO: EPA-EFE

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a ridiculizat inițiativa la Roma, spunând: Groenlanda. Mă întreb pentru ce? Pentru o excursie? Cincisprezece italieni, 15 francezi, 15 germani – sună ca începutul unei glume”, referindu-se la misiunea condusă de danezi.

Guido Crosetto, membru al partidului de dreapta „Frații Italiei” al premierului Giorgia Meloni, a adăugat că este „în favoarea extinderii, nu a divizării în națiuni a unei lumi care este deja prea fragmentată” și că NATO și Națiunile Unite ar trebui să rămână principalele structuri pentru gestionarea securității internaționale, potrivit agenției dpa, preluat de Agerpres.

Mai multe state europene membre NATO, printre care Germania, Franța, Regatul Unit, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Finlanda, au decis să trimită echipe militare mici în Groenlanda pentru a evalua capacitatea alianței de a apăra regiunea arctică, în contextul amenințărilor SUA de a ocupa insula bogată în resurse naturale.

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA trebuie să preia controlul insulei din motive de securitate, în ciuda opoziției Danemarcei și a aliaților europeni. Germania, de exemplu, va trimite o echipă de evaluare formată din 15 membri.

Deși premierul Giorgia Meloni are relații mai cordiale cu Trump decât alți lideri europeni, abordarea Romei față de criza din Groenlanda rămâne prudentă, notează dpa. Discuțiile recente dintre SUA, Danemarca și Groenlanda nu au reușit să reducă diferențele de opinie între părți.

Europa

