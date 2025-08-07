Trump ia în calcul noi tarife împotriva Chinei pentru comerțul cu Rusia. Riscurile unei escaladări comerciale globale

Președintele american Donald Trump a declarat că nu exclude impunerea unor tarife suplimentare asupra Chinei, ca reacție la achizițiile masive de petrol din Rusia. Declarația vine într-un context de creștere a tensiunilor economice, în care Washingtonul analizează mijloace de descurajare a parteneriatelor indirecte cu Moscova.

Potrivit agenției Bloomberg, Trump a făcut comentariile miercuri, 6 august, la scurt timp după ce a anunțat noi taxe vamale asupra produselor din India – decizie motivată tot de importurile energetice din Federația Rusă. Întrebat dacă o măsură similară ar putea fi aplicată și Beijingului, Trump a răspuns: „Este posibil. Nu știu încă... Dar putem face asta — am făcut-o cu India, probabil o vom face și cu alte țări. Una dintre ele ar putea fi China.”

Cu toate acestea, din tabăra republicană vin și mesaje mai prudente. Peter Navarro, consilier de top pe politici comerciale în echipa lui Trump, a avertizat că orice majorare a tarifelor impuse Chinei ar putea avea efecte negative și asupra economiei americane. „Avem deja tarife de peste 50% aplicate Chinei. Nu vrem să ajungem într-un punct în care ne facem rău singuri”, a explicat el.

O eventuală escaladare tarifară ar adânci tensiunile bilaterale deja fragile. China este nu doar cel mai mare importator de petrol rusesc, ci și un actor esențial în menținerea funcționalității industriei de apărare a Moscovei, furnizând echipamente, componente tehnice și rute logistice, în timp ce susține public o poziție declarativ neutră.

În ultimele luni, exporturile Chinei către SUA au suferit o scădere semnificativă, pe fondul tarifelor impuse anterior. Răspunsul Beijingului nu a întârziat, capitalizând asupra monopolului său în domeniul metalelor rare – esențiale pentru industriile tehnologice americane – pentru a forța renegocieri tarifare.

În pofida acestor tensiuni, relațiile dintre cele două mari puteri s-au stabilizat temporar după ce Washingtonul și Beijingul au căzut de acord să amâne aplicarea unor noi măsuri punitive, în speranța reluării negocierilor pentru un nou acord comercial. Această deschidere a reaprins și speculațiile privind o posibilă întâlnire între Trump și liderul chinez Xi Jinping până la finalul anului, deși rămân în suspensie teme sensibile, precum exportul de cipuri avansate și cooperarea tehnologică în domeniul inteligenței artificiale.

Între timp, secretarul Trezoreriei americane a transmis un avertisment ferm Beijingului: noi tarife vamale, chiar și de 100%, sunt pe masă dacă China continuă să susțină indirect Rusia prin achizițiile energetice.