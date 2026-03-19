Șeful diplomației din Oman cere oprirea războiului din Iran: „Nu există niciun scenariu în care SUA să obțină ce își doresc”

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Al-Busaidi, susține că Statele Unite au fost atrase într-un conflict împotriva Iranului care nu le servește interesele naționale și din care nici Washingtonul, nici Israelul nu pot ieși învingătoare.

Afirmațiile apar într-o analiză publicată de oficialul din Oman în The Economist.

„Cea mai mare eroare de calcul a administrației americane a fost, fără îndoială, faptul că s-a lăsat atrasă în acest război. Nu este războiul Americii și nu există niciun scenariu plauzibil în care atât Israelul, cât și SUA să obțină ceea ce își doresc.

Este un adevăr incomod, dar necesar, pentru că arată cât de mult a pierdut America controlul asupra propriei politici externe. Și, tocmai de aceea, trebuie spus”, a declarat Al-Busaidi.

Potrivit acestuia, interesele Israelului — care vizează schimbarea regimului de la Teheran — nu coincid cu cele ale Statelor Unite și nici cu cele ale cetățenilor americani. Oficialul avertizează că atingerea acestor obiective ar presupune o campanie militară de durată, inclusiv cu trupe terestre americane, ceea ce ar deschide un nou capitol al „războaielor fără sfârșit”.

Ca soluție pentru ieșirea din criză, ministrul a făcut apel la reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran. El propune ca acestea să fie completate de un acord regional mai amplu privind neagresiunea și controlul tehnologiilor nucleare.

În paralel, administrația americană își definește clar obiectivele. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că operațiunea „Epic Fury” are patru ținte majore: distrugerea completă a capacităților Iranului de a produce și utiliza rachete balistice, neutralizarea flotei navale iraniene, eliminarea grupărilor susținute de Teheran care destabilizează Orientul Mijlociu și garantarea faptului că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare.

Contextul escaladării este unul extrem de tensionat. Pe 28 februarie 2026, Statele Unite și Israelul au lansat o amplă operațiune militară comună împotriva Iranului. În prima zi a bombardamentelor masive a fost ucis liderul iranian Ali Khamenei, alături de alți oficiali de rang înalt.

Ulterior, pe 18 martie, Pentagonul a solicitat Casei Albe aprobarea pentru a cere Congresului peste 200 de miliarde de dolari destinate continuării operațiunilor militare.

În același timp, presa internațională relatează că administrația președintelui Donald Trump analizează desfășurarea a mii de militari americani în Orientul Mijlociu, în vederea unor posibile operațiuni terestre pe teritoriul iranian.