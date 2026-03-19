Costel Gâlcă, în doliu. Antrenorul Rapidului a suferit a doua pierdere în familie în decurs de câteva luni

Tragedie pentru Costel Gâlcă, antrenorul de 54 de ani al Rapidului, liderul Superligii. Tatăl său a murit, la 7 luni după decesul fratelui.

Rapid a anunțat miercuri (18 martie) decesul tatălui lui Constantin Gâlcă, la șapte luni după ce antrenorul giuleștenilor și-a pierdut fratele.

Clubul din Giulești a transmis un mesaj oficial prin care și-a exprimat sprijinul față de antrenor și familia acestuia, fără a oferi detalii legate de situația lui Gâlcă pentru următorul meci din play-off.

„Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său. Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Rapid.

Rapid urmează să evolueze în etapa a doua a play-off-ului vineri, 20 martie, în deplasare, contra celor de la CFR Cluj. Partida este programată de la ora 21:45.

În clasament, Rapid ocupă prima poziție, cu 31 de puncte, fiind urmată de Universitatea Cluj, cu un punct mai puțin, în timp ce CFR Cluj se află pe locul 5, cu 27 de puncte.