Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
„Există motive speciale”: Canada se teme că ar putea deveni următoarea țintă a lui Trump

Publicat:

La Ottawa, semnalele venite dinspre Washington nu mai sunt tratate ca simple ieșiri retorice. După acțiunile Statelor Unite în Venezuela și amenințările directe ale președintelui Donald Trump la adresa Groenlandei, în Canada se conturează tot mai clar temerea că țara ar putea deveni următoarea „țintă”.

Mark Carney, premierul Canadei și Donald Trump/FOTO:Profimedia
Mark Carney, premierul Canadei și Donald Trump/FOTO:Profimedia

Declarațiile publice ale Departamentului de Stat american, potrivit cărora întreaga emisferă vestică reprezintă o zonă de interes strategic al SUA, dar și operațiunea de capturare a lui Nicolás Maduro au zguduit mediile politice și academice canadiene. La acestea se adaugă revendicările, fie ele și formulate „în glumă”, privind Groenlanda – un cumul de semnale care i-a determinat pe mulți să reanalizeze vechile amenințări ale lui Trump la adresa Canadei, notează Bloomberg.

„Statele Unite s-au schimbat”

Wesley Wark, fost consilier al guvernului canadian pentru securitate și chestiuni de frontieră, spune că episoadele recente trebuie privite ca „ultime semnale de alarmă”.

„Aceste acțiuni arată clar că Statele Unite s-au schimbat. Nu mai vorbim doar despre retorică, ci despre o nouă logică de putere”, avertizează el.

Deși un scenariu de invazie militară directă este considerat, deocamdată, puțin probabil, unii experți nu exclud complet ideea unui „coerciții militare” sau a unor presiuni dure, menite să forțeze decizii politice favorabile Washingtonului.

Presiunea economică, arma preferată

Majoritatea analiștilor consideră însă că adevărata vulnerabilitate a Canadei este economică. Administrația Trump ar putea apela la măsuri de presiune severă: anularea facilităților prevăzute în acordul USMCA sau introducerea unor tarife punitive.

„Cred — mai mult ca oricând — că Statele Unite sunt dispuse să paralizeze economia canadiană într-un mod care să corespundă capriciilor președintelui”, afirmă Stephanie Carvin, conferențiar la Universitatea Carleton din Ottawa și fost analist de securitate națională al guvernului canadian.

Riscul este major: aproximativ 70% din exporturile Canadei sunt direcționate către piața americană, ceea ce face economia extrem de vulnerabilă la decizii unilaterale luate la Washington

Glume periculoase și realități incomode

În ceea ce privește ambițiile teritoriale, Donald Trump a „glumit” în repetate rânduri pe seama ideii ca Canada să devină cel de-al 51-lea stat al SUA. În contextul actual, astfel de afirmații nu mai sunt percepute drept simple ironii, ci ca parte a unei retorici menite să testeze limitele.

În paralel, Bloomberg atrage atenția asupra unei alte slăbiciuni: capacitatea militară limitată a Canadei. Forțele armate regulate și de rezervă numără sub 100.000 de militari, iar resursele sunt deja suprasolicitate de dezastrele naturale tot mai frecvente și de angajamentele asumate în cadrul NATO.

Un aliat vulnerabil

Pentru Ottawa, concluzia este incomodă: într-o lume în care Washingtonul pare dispus să folosească forța economică și politică fără menajamente, statutul de aliat apropiat nu mai garantează protecție automată.

„Există motive speciale de îngrijorare”, spun experții. Iar Canada începe, tot mai serios, să ia în calcul un scenariu care până nu demult părea de neconceput: acela de a deveni, fie și indirect, o nouă țintă a politicilor agresive promovate de Donald Trump.

SUA

