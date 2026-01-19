search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Canada, din nou în vizorul lui Trump. Președintele american se plânge consilierilor săi de vulnerabilitatea țării față de Rusia și China în Arctica

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump are un ton tot mai critic la adresa Canadei în conversațiile private cu consilierii săi în legătură cu ceea ce el numește vulnerabilitatea Canadei față de adversarii Americii din Arctica, a relatat NBC News, citând foști și actuali oficiali.

Trump și Mark Carney FOto Captură Video jpg

În timp ce consilierii lui Trump lucrează să realizeze obiectivul administrației sale de a achiziționa Groenlanda, președintele american se arată din ce în ce mai preocupat de faptul că, în opinia sa, Canada nu va putea să-și apere în mod corespunzător granițele în fața unei potențiale amenințări din partea Chinei sau a Rusiei, el argumentând că Ottawa ar trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare, au declarat oficialii.

Aceștia au precizat că aceste nemulțumiri exprimate de Trump au accelerat discuțiile interne cu privire la o strategie mai amplă în ceea ce privește zona arctică și un posibil acord cu Canada în acest an cu privire la consolidarea graniței de nord.

„Trump este foarte îngrijorat de deriva continuă a SUA în emisfera vestică și se concentrează asupra acestui aspect”, a declarat unul dintre oficiali.

Actualii oficiali americani au subliniat că nu se discută despre desfășurarea de trupe americane la granița de nord a Canadei. Și, spre deosebire de cazul Groenlandei, Trump nu vorbește de achiziționarea Canadei sau de folosirea forței militare, au declarat sursele NBC News.

Focusarea reînnoită în privat asupra Canadei, ale cărei relații cu SUA au fost extrem de tensionate, vine în contextul în care Trump transformă parțial criticile sale de lungă durată la adresa vecinilor Americii din emisfera vestică în acțiuni care vizează extinderea influenței SUA în regiune.

Protejarea frontierei nordice a Canadei este un element cheie al viziunii lui Trump și a principalilor săi consilieri privind „consolidarea” emisferei vestice, a afirmat unul dintre oficialii americani.

„În cele din urmă, scopul este să împiedice Rusia și China să aibă o prezență suplimentară în Arctica”, a declarat oficialul de rang înalt al administrației. „Canada ar putea beneficia de pe urma prezenței Groenlandei de către SUA.”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat vineri că Canada susține Danemarca în calitate de aliat NATO.

Întrebată în spatele ușilor închise despre noua focusare asupra Canadei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că un ordin executiv semnat de Trump în aprilie anul trecut „evidențiază angajamentul Statelor Unite de a asigura atât libertatea navigației, cât și dominația americană pe căile navigabile arctice”.

Trump a amenințat că ar putea folosi „forța economică” pentru a acapara țara și a o transforma din vecinul nordic al Americii în al 51-lea stat. Totodată, a declanșat un război comercial cu Canada și s-a certat public cu guvernul acestei țări, înainte ca tensiunile să se diminueze în ultimele luni. 

Discuții despre consolidarea apărării

În privat, pe fondul creșterii nemulțumiri din partea Trump, oficialii americani au început să poarte discuții cu oficialii canadieni cu privire la modalități de a spori cooperarea dintre armatele celor două țări în Arctica, au declarat sursele.

Opțiunile discutate includ actualizarea sistemelor de avertizare timpurie din Canada, antrenamente și operațiuni militare comune, creșterea numărului de patrule aeriene și maritime comune, precum și a patrulelor navelor americane în Arctica, au declarat actualii oficiali americani.

Una dintre principalele critici ale lui Trump la adresa Canadei se referă la cheltuielile pentru apărare, subiect pe care l-a abordat repetat în privat în ultimele zile, potrivit surselor citate.

„Cu siguranță trebuie să își îmbunătățească capacitățile arctice”, a declarat unul dintre oficiali, adăugând că „acest lucru nu este acceptabil, având în vedere amenințările actuale” și că „status quo-ul nu este suficient”.

Canada își mărește cheltuielile pentru apărare, dar încă nu atinge obiectivul stabilit de membrii NATO.

„Lumea nu vede Canada ca pe o forță majoră când vine vorba de apărare”, a declarat înaltul oficial al administrației.

Trump și-a exprimat interesul pentru achiziționarea mai multor spărgătoare de gheață, pentru a efectua mai multe patrule maritime acolo, investiție ce s-ar putea număra printre cheltuielile SUA pentru securitatea arctică prevăzute în bugetul apărării de anul viitor, au declarat actualii și foștii oficiali americani.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
gandul.ro
image
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
mediafax.ro
image
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Serie de cutremure în România! Unde a avut loc cel mai recent seism
playtech.ro
image
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Decizie radicală la Ministerul Muncii, după majorările de taxe. Ce se va întâmpla cu impozitarea progresivă
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regina Sofia cu nepoatele Leonor și Sofia GettyImages 2256718888 jpg
Lumina ochilor unei bunici suferinde. Bătrâna Regină a Spaniei, susținută de superbele ei nepoate la slujba funerară
okmagazine.ro
GettyImages 454169582 jpg
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor