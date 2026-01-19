Canada, din nou în vizorul lui Trump. Președintele american se plânge consilierilor săi de vulnerabilitatea țării față de Rusia și China în Arctica

Președintele american Donald Trump are un ton tot mai critic la adresa Canadei în conversațiile private cu consilierii săi în legătură cu ceea ce el numește vulnerabilitatea Canadei față de adversarii Americii din Arctica, a relatat NBC News, citând foști și actuali oficiali.

În timp ce consilierii lui Trump lucrează să realizeze obiectivul administrației sale de a achiziționa Groenlanda, președintele american se arată din ce în ce mai preocupat de faptul că, în opinia sa, Canada nu va putea să-și apere în mod corespunzător granițele în fața unei potențiale amenințări din partea Chinei sau a Rusiei, el argumentând că Ottawa ar trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare, au declarat oficialii.

Aceștia au precizat că aceste nemulțumiri exprimate de Trump au accelerat discuțiile interne cu privire la o strategie mai amplă în ceea ce privește zona arctică și un posibil acord cu Canada în acest an cu privire la consolidarea graniței de nord.

„Trump este foarte îngrijorat de deriva continuă a SUA în emisfera vestică și se concentrează asupra acestui aspect”, a declarat unul dintre oficiali.

Actualii oficiali americani au subliniat că nu se discută despre desfășurarea de trupe americane la granița de nord a Canadei. Și, spre deosebire de cazul Groenlandei, Trump nu vorbește de achiziționarea Canadei sau de folosirea forței militare, au declarat sursele NBC News.

Focusarea reînnoită în privat asupra Canadei, ale cărei relații cu SUA au fost extrem de tensionate, vine în contextul în care Trump transformă parțial criticile sale de lungă durată la adresa vecinilor Americii din emisfera vestică în acțiuni care vizează extinderea influenței SUA în regiune.

Protejarea frontierei nordice a Canadei este un element cheie al viziunii lui Trump și a principalilor săi consilieri privind „consolidarea” emisferei vestice, a afirmat unul dintre oficialii americani.

„În cele din urmă, scopul este să împiedice Rusia și China să aibă o prezență suplimentară în Arctica”, a declarat oficialul de rang înalt al administrației. „Canada ar putea beneficia de pe urma prezenței Groenlandei de către SUA.”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat vineri că Canada susține Danemarca în calitate de aliat NATO.

Întrebată în spatele ușilor închise despre noua focusare asupra Canadei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că un ordin executiv semnat de Trump în aprilie anul trecut „evidențiază angajamentul Statelor Unite de a asigura atât libertatea navigației, cât și dominația americană pe căile navigabile arctice”.

Trump a amenințat că ar putea folosi „forța economică” pentru a acapara țara și a o transforma din vecinul nordic al Americii în al 51-lea stat. Totodată, a declanșat un război comercial cu Canada și s-a certat public cu guvernul acestei țări, înainte ca tensiunile să se diminueze în ultimele luni.

Discuții despre consolidarea apărării

În privat, pe fondul creșterii nemulțumiri din partea Trump, oficialii americani au început să poarte discuții cu oficialii canadieni cu privire la modalități de a spori cooperarea dintre armatele celor două țări în Arctica, au declarat sursele.

Opțiunile discutate includ actualizarea sistemelor de avertizare timpurie din Canada, antrenamente și operațiuni militare comune, creșterea numărului de patrule aeriene și maritime comune, precum și a patrulelor navelor americane în Arctica, au declarat actualii oficiali americani.

Una dintre principalele critici ale lui Trump la adresa Canadei se referă la cheltuielile pentru apărare, subiect pe care l-a abordat repetat în privat în ultimele zile, potrivit surselor citate.

„Cu siguranță trebuie să își îmbunătățească capacitățile arctice”, a declarat unul dintre oficiali, adăugând că „acest lucru nu este acceptabil, având în vedere amenințările actuale” și că „status quo-ul nu este suficient”.

Canada își mărește cheltuielile pentru apărare, dar încă nu atinge obiectivul stabilit de membrii NATO.

„Lumea nu vede Canada ca pe o forță majoră când vine vorba de apărare”, a declarat înaltul oficial al administrației.

Trump și-a exprimat interesul pentru achiziționarea mai multor spărgătoare de gheață, pentru a efectua mai multe patrule maritime acolo, investiție ce s-ar putea număra printre cheltuielile SUA pentru securitatea arctică prevăzute în bugetul apărării de anul viitor, au declarat actualii și foștii oficiali americani.

