Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Criza din Strâmtoarea Ormuz se apropie de final? Ce prevede documentul invocat de presa iraniană. Casa Albă spune că este o „fabricație totală”

Război în Orientul Mijlociu
Disputa diplomatică și militară dintre Statele Unite și Republica Islamică Iran se mută în planul propagandei și al războiului informațional. Televiziunea de stat iraniană (IRIB), recunoscută ca fiind portavocea facțiunilor dure din cadrul regimului de la Teheran, a publicat detaliile unui presupus memorandum de înțelegere aflat în negociere cu Washingtonul. Documentul ar stipula retragerea forțelor militare americane din proximitatea Iranului și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene.

Conform televiziunii controlate de regim, în schimbul acestor concesii, Teheranul s-ar angaja să readucă traficul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz la nivelurile dinaintea războiului, într-un interval de o lună de la semnarea pactului. Mai mult, managementul și rutele de trafic maritim ar urma să fie controlate exclusiv de Iran în cooperare cu Omanul, navele militare fiind complet excluse din acest aranjament.

Moscova și Islamabadul par să joace și ele un rol în acest dosar sensibil, negocierile fiind purtate prin mediere pakistaneză, memorandumul fiind proiectat ca o foaie de parcurs pentru discuții viitoare privind ridicarea sancțiunilor internaționale și programul nuclear iranian. Presa de stat de la Teheran a adăugat că documentul nu este finalizat și că nicio măsură nu va fi adoptată fără o „verificare tangibilă”. Dacă un acord va fi parafat în 60 de zile, memorandumul ar urma să fie integrat într-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Reacția dură a Casei Albe: „Faptele contează”

Replica Washingtonului a fost imediată și categorică, demontând constructul mediatic al Teheranului chiar înaintea unei reuniuni guvernamentale cruciale convocate de Donald Trump. Prin intermediul contului oficial de Rapid Response de pe platforma X, Casa Albă a catalogat documentul drept o dezinformare grosolană.

„Acest raport al presei controlate de Iran nu este adevărat, iar memorandumul pe care l-au «publicat» reprezintă o fabricație totală. Nimeni nu ar trebui să creadă ceea ce propagă mass-media de stat iraniană. FAPTELE CONTEAZĂ”, se arată în comunicatul oficial american.

Cu toate acestea, analiștii notează că anumite detalii tehnice din textul prezentat de Teheran converg parțial cu parametrii discutați de oficialii americani în culise. Washingtonul a sugerat anterior că președintele Donald Trump ar fi dispus să ridice blocada navală, cu condiția imperativă ca Iranul să garanteze tranzitul liber și neîngrădit al navelor comerciale prin strâmtoare.

„Așa cum a afirmat președintele Trump, negocierile progresează optim, iar liniile sale roșii rămân clare. Președintele Trump va încheia doar un acord avantajos pentru poporul american, care trebuie să garanteze că Iranul nu va deține niciodată o armă nucleară”, a precizat Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Ecuația blocajului energetic: Cât costă strangularea strâmtorii?

Strâmtoarea Ormuz rămâne cel mai fierbinte punct de inflexiune al geopoliticii mondiale actuale, fiind efectiv blocată de Teheran la finele lunii februarie, ca reacție la atacurile aeriene coordonate de SUA și Israel. Importanța economică a acestei rute maritime înguste, ce separă Iranul de Oman, este colosală pentru aprovizionarea globală cu hidrocarburi.

Înainte de declanșarea ostilităților, prin acest coridor tranzitau zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol – echivalentul a o cincime din producția mondială. Deși marii producători din regiune, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au identificat rute terestre și maritime alternative pentru exporturi, între 10 și 12 milioane de barili de țiței rămân în continuare extrași de pe piețele internaționale. Situația este la fel de critică și în sectorul gazelor naturale: strâmtoarea asigură tranzitul pentru o cincime din comerțul global зu gaz natural lichefiat (GNL), provenit în cea mai mare parte din Qatar, stat care nu dispune de nicio altă rută geografică de export.

Strâmtoarea Ormuz, cel mai sensibil punct nevralgic al comerțului energetic global, rămâne principalul nod gordian în negocierile de culise dintre Washington și Teheran. Negocierile actuale vizează prelungirea încetării focului cu aproximativ două luni și deblocarea Strâmtorii Ormuz. Blocarea acestei artere maritime la sfârșitul lunii februarie a provocat un șoc pe piețele internaționale, determinând o creștere bruscă a prețurilor la petrol și gaze, alimentând inflația la nivel global.

„Este cert că procedurile de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz nu vor mai fi cele din trecut. Vom asista la un mecanism complet diferit. Iranul și Omanul, în calitate de state riverane, negociază deja definirea acestor noi reguli”, a declarat Ali Bagheri-Kani, adjunctul secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, în cadrul unui summit de securitate desfășurat la Moscova.

Aflat în capitala rusă, Bagheri-Kani a nuanțat stadiul discuțiilor, infirmând triumfalismul Casei Albe și adoptând o poziție diplomatică rigidă: „Până nu se convine asupra tuturor punctelor, considerăm că nu s-a convenit asupra a nimic”.

Întrebat despre soarta uraniului îmbogățit – un alt dosar fierbinte –, oficialul iranian a subliniat că acesta „nu se află pe ordinea de zi”, contrazicând direct declarațiile recente ale președintelui Donald Trump, care susținea că materialul fisionabil va fi transferat de urgență în SUA pentru a fi distrus.

Diplomația sub presiunea loviturilor „defensive”

Tensiunea diplomatică este amplificată de realitatea militară din teren. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat că negocierile ar putea dura „câteva zile”, temperând speranțele privind o rezolvare rapidă a conflictului. Declarația a survenit imediat după ce Pentagonul a lansat un nou val de lovituri catalogate drept „defensive” împotriva unor lansatoare de rachete și ambarcațiuni iraniene care încercau să plaseze mine marine. Rubio a reiterat ferm poziția Washingtonului: Strâmtoarea Ormuz trebuie deblocată, „într-un fel sau altul”.

De cealaltă parte, Teheranul a acuzat imediat SUA de încălcarea armistițiului fragil instituit în aprilie, transmițând că este pregătit să răspundă militar celor mai severe bombardamente americane de la intrarea în vigoare a încetării focului.

Retorica de fier a Pasdaranilor: „Inamicul este slab”

În ciuda escaladării din ultimele zile, conducerea militară de la Teheran afișează o încredere deplină în propriile capacități de descurajare. Reprezentanții Corpului Guardienilor Revoluției Islamice (IRGC) consideră puțin probabilă o reluare a războiului pe scară largă cu Statele Unite, interpretând mișcările Washingtonului ca pe semne de vulnerabilitate strategică.

Mohammad Akbarzadeh, oficial din cadrul comandamentului politic al Marinei IRGC, a afișat o postură ofensivă: „Probabilitatea unui război deschis este scăzută din cauza slăbiciunii demonstrate de adversar. Cu toate acestea, forțele noastre armate rămân în stare de alertă maximă, cu stocurile de luptă complete”.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a trasat liniile de forță ale noii realități regionale, avertizând că statele din Orientul Mijlociu „nu vor mai funcționa ca un scut de protecție pentru bazele americane”. Într-un mesaj oficial, acesta a vorbit despre configurarea ireversibilă a unui „nou ordin” în regiunea Golfului Persic și pe scena mondială, un ordin în care influența tradițională a Washingtonului este contestată direct.

